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Порошенко надеется, что КНР поможет решить ситуацию в Донбассе

Украинский президент также выразил заинтересованность в расширении экономического и политического сотрудничества двух стран

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, стороны также договорились продолжать взаимодействие двух стран для поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совбеза ООН.

В сообщении также отмечается, что Порошенко и Си Цзиньпинь высказались за активизацию экономического сотрудничества между двумя странами. Было решено провести в 2017 году заседание Украинско-Китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Накануне президент украинского государства поручил МИДу страны передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией двух конвенций ООН — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Порошенко надеется, что КНР поможет решить ситуацию в Донбассе

Порошенко надеется, что КНР поможет решить ситуацию в ДонбассеУкраинский президент также выразил заинтересованность в расширении экономического и политического сотрудничества двух стран

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