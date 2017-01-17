Порошенко надеется, что КНР поможет решить ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе выразил надежду на то, что Пекин будет способствовать мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе.



Как сообщает пресс-служба украинского лидера, стороны также договорились продолжать взаимодействие двух стран для поддержания мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, в том числе в рамках Совбеза ООН.

В сообщении также отмечается, что Порошенко и Си Цзиньпинь высказались за активизацию экономического сотрудничества между двумя странами. Было решено провести в 2017 году заседание Украинско-Китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.



Накануне президент украинского государства поручил МИДу страны передать в Международный суд ООН в Гааге иск о нарушении Россией двух конвенций ООН — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

