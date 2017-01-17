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Найден второй «черный ящик» упавшего под Бишкеком турецкого самолета

Расшифровкой данных бортовых самописцев займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета

На месте крушения турецкого грузового самолета под Бишкеком обнаружен второй бортовой самописец, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Как уточняется в сообщении, анализом данных с «черных ящиков» займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета, прибытие которых ожидается во вторник вечером.

Накануне на месте катастрофы был найден первый «черный ящик».

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился вблизи взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас». Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома. По последним данным, в результате крушения погибли 38 человек.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Найден второй «черный ящик» упавшего под Бишкеком турецкого самолета

Расшифровкой данных бортовых самописцев займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета

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