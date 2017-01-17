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В Москве оборудовали 59 мест для проведения крещенских купаний

Мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, пройдут в столице 18 и 19 января

В Москве на городских водоемах оборудовано 59 мест для проведения традиционных крещенских купаний. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве на заседании президиума правительства столицы.

Посвященные христианскому празднику Крещения Господня мероприятия пройдут в Москве 18 и 19 января.

«Органами исполнительной власти города совместно с главным управлением подготовлено 59 мест для проведения обряда Крещенского купания, в которых оборудовано 59 прорубей и 10 купелей», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова начальника ведомства Илью Денисова.

В соответствии с поручением правительства Москвы на контроль взяты праздничные мероприятия в более 300 храмах и церквях столицы.

Напомним, ранее во вторник стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не сможет в этом году принять участия в мероприятиях по случаю праздника Крещения Господня из-за простуды.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

В Москве оборудовали 59 мест для проведения крещенских купаний

Мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, пройдут в столице 18 и 19 января

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