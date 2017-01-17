В Карелии рейсовый автобус перевернулся и упал в кювет

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Питкярантском районе Карелии. ЧП произошло на 355 км федеральной трассы «Сортавала», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ИА «Карелinform», водитель пассажирского автобуса JAC HK6120, следующий по маршруту Петрозаводск–Вяртсиля, съехал в кювет. В момент ЧП в автобусе находилось шесть человек, никто из них не пострадал.

Напомним, это не первое ДТП, которое произошло на данной трассе за последнее время. Ранее, 14 января, на 236 км перевернулся экскурсионный автобус, следующий из Санкт-Петербурга. Тогда в результате аварии погиб один человек, еще четверых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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