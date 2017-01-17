Фельдшер не дала помочь детям, тонувшим на озере в Карелии: СКР

Тонущим на Сямозере в Карелии детям можно было помочь, если бы в скорой помощи оперативно отреагировали на тревожный звонок, считает СКР.



Фельдшер «скорой» предстанет перед судом за то, что вовремя не сообщила спасателям о звонке детей, которые тонули на Самозере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Спасательная операция могла начаться гораздо раньше.

Фельдшер Ирина Щербакова обвиняется по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». По данным следствия, женщина во время дежурства приняла звонок от ребенка, сообщившего о том, что он и другие дети тонут, сообщает сетевое издание m24.ru. Фельдшер никак на это не отреагировала, а также не передала сообщение службе спасения. Ее бездействие не позволило своевременно начать спасательную операцию, что в результате привело к гибели детей.

Также по данному делу обвинения предъявили директору и начальнику лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Елене Решетовой и Вадиму Виноградову по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц». Обвинение по статье «Халатность» предъявлено руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко. К дисциплинарной ответственности привлечены три министра и вице-премьер правительства республики.

Ранее 18 июня 2016 года участники детского оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» попали в шторм на трех лодках на озере в Пряжинском районе Карелии. Всего в лодках находилось 47 детей и четыре взрослых инструктора. В результате шторма лодки перевернулись и затонули. Погибли 14 детей, 33 ребенка были спасены.