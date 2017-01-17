Дипломатов из Польши не пустили в РФ через границу с Белоруссией

Российские пограничники не пустили в страну шестерых польских дипломатов, которые пытались на двух автомобилях проехать российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка» на Минской трассе.



Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ Александра Лазненко, сотрудники дипломатической службы возвращались из частной поездки.



Он уточнил, что гражданам Польши было «рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», например через Брянскую или Псковскую область, так как в этом месте пересекать границу можно только гражданам Союзного государства России и Белоруссии.



Лазненко подчеркнул, что это не первый подобный случай — за последние дни еще нескольким зарубежным дипломатам было отказано в пересечении погранпункта «Красная Горка».



Напомним, в октябре пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что пункт пограничного пропуска «Красная Горка», расположенный на трассе М1/Е30 Минск–Смоленск–Москва, не будет пропускать граждан третьих государств, кроме представителей России и Белоруссии.

