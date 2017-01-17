Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Дипломатов из Польши не пустили в РФ через границу с Белоруссией

Польским гражданам было предложено заехать на территорию России через соседние регионы, так как погранпункт «Красная Горка» не осуществляет пропуск граждан третьих стран

Российские пограничники не пустили в страну шестерых польских дипломатов, которые пытались на двух автомобилях проехать российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка» на Минской трассе.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального пограничного управления ФСБ Александра Лазненко, сотрудники дипломатической службы возвращались из частной поездки.

Он уточнил, что гражданам Польши было «рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», например через Брянскую или Псковскую область, так как в этом месте пересекать границу можно только гражданам Союзного государства России и Белоруссии.

Лазненко подчеркнул, что это не первый подобный случай — за последние дни еще нескольким зарубежным дипломатам было отказано в пересечении погранпункта «Красная Горка».

Напомним, в октябре пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что пункт пограничного пропуска «Красная Горка», расположенный на трассе М1/Е30 Минск–Смоленск–Москва, не будет пропускать граждан третьих государств, кроме представителей России и Белоруссии.

Читайте также:

Москва напомнила Минску о механизме взаимного признания виз

Пять дней до российской границы

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Дипломатов из Польши не пустили в РФ через границу с Белоруссией

Польским гражданам было предложено заехать на территорию России через соседние регионы, так как погранпункт «Красная Горка» не осуществляет пропуск граждан третьих стран

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке