Москва напомнила Минску о механизме взаимного признания виз

Введение Белоруссией безвизового режима для граждан 80 государств, включая США и страны Евросоюза, не меняет кардинально ситуацию в российско-белорусских отношениях. Как заявили «Известиям» в МИД РФ и в Совете Федерации, подобное решение белорусского руководства — это сугубо внутреннее дело Белоруссии и оно не предполагает неконтролируемого проникновения иностранцев на территорию РФ.

Как заявили «Известиям» в департаменте информации и печати МИД РФ, в случае возникновения озабоченностей по поводу последствий введения Минском безвизового режима для 80 стран компетентные органы РФ всегда могут обсудить их в рамках российско-белорусского диалога по миграционной политике. А в СФ «Известиям» напомнили о давно обсуждающемся механизме взаимного признания виз, который призван разрешить все возникающие разногласия вокруг визового вопроса.

«Ознакомились с информацией о подписанном президентом Белоруссии А.Г. Лукашенко 9 января 2017 года указе №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», в соответствии с которым граждане 80 государств, прибывающие в республику через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск», могут находиться без виз сроком до пяти суток. Хотели бы обратить внимание на то, что белорусские власти распространяют упрощенный порядок въезда и на проживающих в Латвии и Эстонии «неграждан», способствуя реализации права данной категории лиц на свободное перемещение, — сообщили «Известиям» в департаменте информации и печати МИД РФ. — Подчеркиваем, что действие указа распространяется только на Белоруссию, а не на всю территорию Союзного государства. Иностранцы, желающие посетить Россию, должны получать российскую визу, если иное не предусмотрено действующими соглашениями, и въезжать в нашу страну через международные пункты пропуска. В связи с этим отмечаем, что в указе имеются положения, направленные на то, чтобы не допустить неконтролируемого проникновения иностранцев, воспользовавшихся возможностью безвизового въезда в Белоруссию, на российскую территорию. Насколько они будут эффективными, посмотрим — указ вступит в силу только через месяц после официального опубликования. Если у компетентных российских органов возникнут какие-либо озабоченности, имеются эффективные механизмы российско-белорусского диалога по миграционной проблематике».

Вместе с тем, как рассказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, это нововведение радикальным образом ситуацию не меняет.

— И до сих пор люди, имеющие на руках визу любой из 80 стран и прилетевшие с ней, могли, выйдя из самолета, сесть на внутренний рейс Минск–Москва и приехать в Москву, нарушив режим точно так же, как они смогут нарушать его сейчас. Решение касается только режима посещения Белоруссии. В этом решении четко объясняется, что оно не распространяется на поездки в Россию. Человек, который будет злоупотреблять этим безвизовым режимом, будет входить в противоречие с действующим белорусским и российским законом точно так же, как он бы входил в такое противоречие и ранее, имея на руках визу. То есть принципиальным образом ситуация не меняется. Распахнутого окна на границе не возникает, — считает Константин Косачев.

Правда, по словам сенатора, существует другая проблема, которая появилась в конце прошлого года, когда на российско-белорусской границе перестали пропускать граждан третьих стран.

— При этом перестали не потому, что они не имели права эту границу пересекать, а потому что на ней не было международных пунктов пропуска, которые могли бы этот переход фиксировать. Эта проблема действительно должна решаться, видимо, с помощью развития сети пунктов пропуска на сухопутной границе. Нам нужно развивать сеть пограничных пунктов пропуска с тем, чтобы не создавать дополнительных проблем и четко контролировать потоки въезжающих в обе страны иностранцев, — добавил Константин Косачев. — Есть еще один аспект, существующий давно, он связан с перспективами унификации нашей визовой политики, где есть два варианта: взаимное признание виз либо введение единой российско-белорусской визы. Однако введение единой российско-белорусской визы — это путь несколько более сложный, потому что он предполагает учреждение неких наднациональных органов по типу того, что существует в шенгенской зоне. Перспектива взаимного признания виз кажется вполне интересной и должна прорабатываться компетентными органами двух стран в весьма оперативном режиме.

При этом, как отмечает сенатор, не стоит искать «двойного дна» в решении белорусских властей, ведь Белоруссия, как и Россия, заинтересована в том, чтобы как можно большее число туристов въезжало на территорию страны. «Это последовательная реализация Белоруссией ее статуса страны, открытой к международному сотрудничеству», — сказал он.