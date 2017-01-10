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Революционный шаг

Политолог Дмитрий Болкунец — о том, почему безвизовый режим с США и Евросоюзом выгоден Белоруссии

Фото: Свободная Пресса/youtube.com

9 января Александр Лукашенко подписал Указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через пункт пропуска — государственную границу — национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

С точки зрения визовой доступности Беларусь до последнего момента была самой закрытой для туристов страной Европы. Решение запоздало минимум на 15 лет. Например, в 2005 году Украина в одностороннем порядке отменила визы для граждан ЕС и США, и в первый же год поток туристов увеличился почти в три раза.

Я думаю, что упрощению визового режима поспособствовал тяжелый экономический кризис в Беларуси и желание правительства привлечь туристов и, если сильно повезет, инвесторов.

В указе содержится интересное уточнение, что «порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)». Технически контроль можно было бы реализовать. Думаю, в данном случае это зеркальный ответ на действия Москвы, которая в 2016 году разрешила въезд иностранцев на территорию Российской Федерации только через международные пункты пропуска. Как известно, на границе между Беларусью и Россией таких пунктов нет. Проблема возникла из-за неконтролируемого потока иностранцев, попадающих в Россию через Беларусь без российской визы. Ситуация может быть устранена после того, как стороны смогут договориться и снять все возникшие вопросы. В идеале прекрасным решением могло бы стать введение общей визы Союзного государства или ЕАЭС.

Безвизовый режим никак не повлияет на обязательства Беларуси в рамках сотрудничества с Россией. Иностранные граждане, внесенные в черные списки, не смогут попасть на территорию республики, пересечь российско-белорусскую границу.

В 2015 году Беларусь посетило около 300 тыс. иностранных туристов, а среднее время пребывания составило пять дней. По данным Всемирной туристской организации ООН, общее число иностранных туристов в мире в 2015 году составило 1,18 млрд человек. Республика вполне могла бы принимать в год до 5 млн туристов, что позволило бы создать десятки тысяч рабочих мест и получить так необходимую стране валюту.

Правительству предстоит проделать большую работу для популяризации туристического бренда. Правильнее будет предложить заняться этим не чиновникам, а креативному классу. Европейские туристы вполне охотно поедут посмотреть на «заповедник Советского Союза», как нередко называют Беларусь. Минск — красивый город, но вот исторический колорит и разнообразие достопримечательностей практически отсутствуют. Задержать туриста на 1–2 дня в столице — большой подвиг. Спасают ситуацию заповедники, советские санатории и несколько десятков известных исторических мест. Потенциал имеют национальные фестивали («Славянский базар» и «Дожинки»), крупные спортивные соревнования, велотуры и пешие походы. Популярными могут стать гастрономические туры выходного дня. Представляю себе уставших от устриц французов, летящих на выходные в Минск отведать драники со шкваркой, и немцев, решивших полакомиться запеченной свиной рулькой.

Белорусские власти мало внимания уделяют упрощению визового режима для самих граждан республики. Существует так называемый Индекс визовых ограничений (Visa Restriction Index), который ранжирует страны с учетом того, насколько свободно граждане того или иного государства могут перемещаться по миру. По данным за 2016 год, Беларусь занимала 71-ю строчку и граждане страны могли без виз посещать 67 стран.

Существующая визовая политика Европейского союза и США по отношению к гражданам России более либеральна, чем к гражданам Беларуси, для которых консульские сборы почти в два раза больше. Причина кроется в нерасторопности белорусского правительства и еврочиновников по подготовке пакета документов об упрощении визового режима. Несмотря на различные сложности в получении виз и высокие консульские сборы, обладатели белорусских паспортов стремятся в Европу, что подтверждается данными статистки.

Почти два десятилетия дипломатические контакты между ЕС и белорусским правительством находились на крайне низком уровне. Встречи на высшем уровне были вообще экзотикой. Правительство не особо беспокоилось о решении визовой проблемы для граждан, ставших заложниками большой политики. Они были вынуждены платить высокие консульские сборы, неделями ожидать получения виз или даже ехать за ними в соседние страны. Сохраняющиеся трудности в получении виз для жителей Беларуси не способствуют политике просвещения, межкультурного обмена и сотрудничества между простыми гражданами. Будем надеяться, что некоторые страны последуют принципу взаимности и снимут необходимость ходить в посольство.

Автор — политолог, эксперт по Белоруссии ВШЭ

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Революционный шаг

Революционный шагПолитолог Дмитрий Болкунец — о том, почему безвизовый режим с США и Евросоюзом выгоден Белоруссии

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