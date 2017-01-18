В Белом доме заявили, что Сноуден не подавал прошение о помиловании

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не стал исключать возможность помилования Эдварда Сноудена, однако отметил, что бывший сотрудник американских спецслужб не подавал соответствующее прошение.

«Я не могу чего-либо исключать или допускать. В Министерстве юстиций говорят, что Сноуден не подавал прошение о помиловании. Но у меня нет конкретных комментариев насчет того, как это могло бы повлиять на решение президента», — сказал Эрнест.

При этом пресс-секретарь Белого дома вновь отметил, что Сноудену предъявляются серьезные обвинения и он должен быть возвращен в США.

Ранее сообщалось, что петиция, поданная президенту США Бараку Обаме с просьбой помиловать Сноудена, набрала более миллиона подписей людей по всему миру.