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Сноуден поблагодарил Обаму за сокращение срока Мэннингу

Экс-сотрудник спецслужб США выразил благодарность «с добрым сердцем»

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден поблагодарил президента США Барака Обаму за смягчение приговора информатору WikiLeaks Брэдли Мэннигу, который теперь выйдет на свободу в мае этого года.

«Пусть это будет сказано здесь со всей важностью, с добрым сердцем: Спасибо, Обама», — написал Сноуден в Twitter.

Он также заявил, что благодарен всем кто боролся за это решение, так как именно они сделали его реальностью.

Напомним, ранее Обама подписал указ о сокращении срока тюремного заключения для информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга.

В 2013 году информатор WikiLeaks рядовой 1-го класса Брэдли Мэннинг был приговорен военным судом к 35 годам тюремного заключения. Ему были предъявлены обвинения по 20 пунктам, среди которых шпионаж, кража и компьютерное мошенничество. Мэннинг был оправдан при этом по более тяжкой статье о помощи врагу.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Сноуден поблагодарил Обаму за сокращение срока Мэннингу

Экс-сотрудник спецслужб США выразил благодарность «с добрым сердцем»

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