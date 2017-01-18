Маккейн: Путин добился для РФ места ведущего игрока на Ближнем Востоке

Сенатор Джон Маккейн в эфире телекомпании MSNBC заявил, что США приходится довольствоваться лишь приглашением к участию в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, тогда как президент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке.

«Путин не скрывает того, что хочет. Он сделал это очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках. Его экономика занимает всего 15-е место в мире, однако сейчас именно Россия является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке», — приводит ТАСС слова Маккейна, сказанные в ответ на вопрос, насколько сильным соперником США на мировой арене является российский лидер.

По словам республиканца, нет ничего более показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США приехать на встречу в Астану по мирному урегулированию сирийского конфликта. «США не являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. Как низко мы опустились», — добавил сенатор.

Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в столице Казахстана запланированы на 23 января.