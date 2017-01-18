Новости, деловые новости - Известия
Среда,
18 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Маккейн: Путин добился для РФ места ведущего игрока на Ближнем Востоке

Республиканец посетовал на то, что США не являются лидером в вопросе урегулирования сирийского кризиса

Сенатор Джон Маккейн в эфире телекомпании MSNBC заявил, что США приходится довольствоваться лишь приглашением к участию в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, тогда как президент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке.

«Путин не скрывает того, что хочет. Он сделал это очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках. Его экономика занимает всего 15-е место в мире, однако сейчас именно Россия является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке», — приводит ТАСС слова Маккейна, сказанные в ответ на вопрос, насколько сильным соперником США на мировой арене является российский лидер.

По словам республиканца, нет ничего более показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США приехать на встречу в Астану по мирному урегулированию сирийского конфликта. «США не являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. Как низко мы опустились», — добавил сенатор.

Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в столице Казахстана запланированы на 23 января.

Читайте также:

​​​​​​​Турция блокировала участие курдов в межсирийской конференции в Астане

Известия // среда, 18 января 2017 года

Маккейн: Путин добился для РФ места ведущего игрока на Ближнем Востоке

Республиканец посетовал на то, что США не являются лидером в вопросе урегулирования сирийского кризиса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владимир Оленченко

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Гончаров

эксперт

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Журавлев

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке