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Самолет Благовещенск — Москва экстренно вернулся в аэропорт

После вылета на борту лайнера сработала сигнализация

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», следовавший в Москву из Благовещенска, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Представитель аэропорта сообщил «РИА Новости», что на борту Боинга-757 «сработал один из датчиков», после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Самолет приземлился, пассажирами будет заниматься представитель авиакомпании. Самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение», — сказал собеседник агентства.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Самолет Благовещенск — Москва экстренно вернулся в аэропорт

После вылета на борту лайнера сработала сигнализация

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