Самолет Благовещенск — Москва экстренно вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа», следовавший в Москву из Благовещенска, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Представитель аэропорта сообщил «РИА Новости», что на борту Боинга-757 «сработал один из датчиков», после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Самолет приземлился, пассажирами будет заниматься представитель авиакомпании. Самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение», — сказал собеседник агентства.