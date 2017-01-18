Саманта Пауэр провела «российское» прощание

Ключевые фигуры уходящей администрации Барака Обамы подводят итоги восьмилетнего правления демократов и выступают с прощальными речами, напутствуя новую команду. Какой будет американская политика, после того как 20 января Дональд Трамп распахнет двери Белого дома, наверняка пока никто сказать не может, однако все сходятся во мнении, что изменения обязательно произойдут.



Главное внешнеполитическое опасение вашингтонского истеблишмента — намерения Дональда Трампа уйти от конфронтации с Россией и повернуть диалог с Москвой в конструктивное русло. Поэтому покидающие свои посты высокопоставленные политики из команды Обамы в «последнем слове» так или иначе стараются объяснить, что Россия — это угроза и ей надо противостоять. Не стала исключением и прощальная речь спецпредставителя США при ООН Саманты Пауэр, которую она произнесла в Вашингтоне в здании аналитического центра The Atlantic council.



Заключительная пресс-конференция Пауэр, где удалось побывать и корреспонденту «Известий», от первого до последнего слова была посвящена России. В самом начале выступления дипломат подчеркнула, что это ее последняя речь в качестве члена администрации США, поэтому она хотела бы своими словами вдохновить молодых людей идти на госслужбу. И в этом деле Саманте Пауэр, по ее словам, помогла Россия.



— Я чувствую, что обстоятельства требуют от меня сосредоточиться на очень важной теме: главная угроза, с которой сталкивается наша нация сегодня, — это Россия, — считает спецпредставитель США в ООН.

Однако прежде чем обстоятельно объяснить, почему Россия — это угроза и как ей противостоять, Пауэр заявила, что «были времена», когда она и ее «российский коллега были способны сотрудничать». Дипломат вспомнила о договоренности о вывозе химического оружия из Сирии, назвала Россию одним из ключевых игроков в решении иранской ядерной сделки и признала «конструктивную работу» Москвы в вопросе выбора нового Генсека ООН.



По мнению Пауэр, в ретроспективе интересы России и США часто совпадали. Москва и Вашингтон дважды сражались по одну сторону баррикад в двух мировых войнах, и «колоссальные потери, которые СССР понес во Второй мировой войне» — это часть великой истории России, которая всегда противостояла «империалистическим державам» — «от монголов до Наполеона».



— Сегодня многие вызовы, с которыми сталкивается Россия, — жестокий экстремизм, экспансионистские цели Китая, проблемы в промышленности и на рынке труда, вызванные глобализацией, — актуальны и для США. Поэтому в наших интересах попытаться решать проблемы вместе с Россией. Диалог между нами крайне необходим, — отметила Пауэр.

На этом «о позитивном» в российско-американских отношениях Пауэр закончила, полностью сосредоточившись на «российской угрозе». По ее словам, Москва всячески пытается нарушить мировой порядок, поэтому США и их близкие союзники должны не дать ей преуспеть в этом. А чтобы Россия не внесла разлад в западные ряды, стоит объяснять и доводить до общества, какой вызов Москва бросает миропорядку. В качестве примеров дипломат привела события на Украине, в Сирии, якобы поддержку «нелиберальных партий» в Европе и, конечно, пресловутые «хакерские атаки».



Тема киберугроз, которые исходят от «русских хакеров», в последние месяцы не покидает передовицы американской прессы. И хотя реальных доказательств вмешательства России в «дела американской демократии» Вашингтон так и не предоставил, политическим элитам удалось поднять эту тему на национальный уровень и заинтересовать общественность. Будучи представителем администрации демократов, Пауэр, конечно же, не смогла не отметить, что целью России в этом смысле было «подорвать веру американцев в демократический процесс, дискредитировать одного из кандидатов, а другому, напротив, помочь в борьбе за кресло президента».



Дипломат считает, что есть три обязательных пункта, которые необходимо выполнить, чтобы противостоять России. Во-первых, надо разработать план, чтобы не допустить хакерских атак в будущем. Во-вторых, необходимо рассказывать гражданам США о том, какая серьезная угроза исходит из России. И в-третьих, надо убедить союзников, что Америка их в беде не оставит, а Россия «заплатит за нарушение правил».



Таким образом, учитывая намерения Дональда Трампа «поладить с Россией», покидающие высокие посты демократы ударными темпами пытаются сформировать в обществе «нужный» образ России. Кроме того, прямые намеки на то, что Москва помогла республиканцу заполучить ключи от Белого дома, — своего рода рычаг давления на будущую администрацию со стороны демократов. Вместе с тем Саманта Пауэр как дипломат с многолетним опытом не сказала, что с Москвой не надо вести диалог. Напротив, разговаривать — крайне необходимо, но — с позиции силы, постоянно подчеркивала она. В любом случае тот факт, что вся заключительная речь спецпредставителя США в ООН была посвящена исключительно России, говорит об одном: российская тема за этот год прочно вошла в американское медиапространство и в ближайшее время дискуссий о «российской угрозе», судя по всему, станет только больше.

