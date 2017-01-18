Трамп призвал решивших бойкотировать его инаугурацию вернуть билеты

О бойкоте церемонии ранее заявили 30 членов палаты представителей США от Демократической партии
Избранный президент США Дональд Трамп попросил тех, кто намерен бойкотировать церемонию его инаугурацию, вернуть билеты.
«Что касается тех людей, которые не пойдут [на инаугурацию], всё нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее более 30 членов палаты представителей США от Демократической партии заявили о планах бойкотировать инаугурацию Трампа, передает «РИА Новости».
Церемония намечена на 20 января — в этот день Трамп официально вступит в должность президента.