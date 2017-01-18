Трамп призвал решивших бойкотировать его инаугурацию вернуть билеты

Избранный президент США Дональд Трамп попросил тех, кто намерен бойкотировать церемонию его инаугурацию, вернуть билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут [на инаугурацию], всё нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее более 30 членов палаты представителей США от Демократической партии заявили о планах бойкотировать инаугурацию Трампа, передает «РИА Новости».

Церемония намечена на 20 января — в этот день Трамп официально вступит в должность президента.