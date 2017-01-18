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Петербургские депутаты просят Мединского помочь в передаче Исаакия РПЦ

Городской парламент принял обращение с целью скорейшего завершения процедуры

Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось к министру культуры РФ с просьбой оказать содействие в «скорейшем завершении процесса передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви». За документ проголосовали большинство депутатов, оппозиция активно выражала протест, но ее аргументы не были учтены. О существовании документа несогласные парламентарии узнали только в день заседания.

По данным ИА «Невские новости», в обращении к Владимиру Мединскому отдельной строкой идет просьба в оказании поддержки скорейшей передачи музейных ценностей Исаакия РПЦ. Для этого нужно заключение договора, одобренного Министерством культуры.

В качестве аргументов в поддержку своей позиции единороссы отмечали, что на церковные службы в Исаакиевский собор приходят тысячи прихожан и городу необходимо выполнять федеральный закон. Параллельно звучали требования проверить качество работы директора музея-храма Исаакиевский собор Николая Бурова в сфере финансовой деятельности.

Депутаты от фракций «Партия Роста», «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия» выступили резко против этого обращения, однако остались в меньшинстве.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Петербургские депутаты просят Мединского помочь в передаче Исаакия РПЦ

Городской парламент принял обращение с целью скорейшего завершения процедуры

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