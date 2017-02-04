«Трансформация» в кризисе

В прокат вышел психологический триллер режиссера Стивена Шейнберга «Трансформация» (18+), в котором актриса Нуми Рапас играет монстра.



Рапас с ее экзотической внешностью и неординарным актерским талантом всегда доставались нестандартные роли. Славу шведской актрисе принесла роль Лисбет Саландер в экранизации бестселлера Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона», снятой Нильсом Арденом Уплевом.

Фильм привлек внимание критиков и зрителей всего мира, и даже последующий американский ремейк его не превзошел. А Рапас открылась дорога в Голливуд, причем сразу в большие дорогостоящие картины. Например, в фантастический триллер «Прометей», продолжающий развивать вселенную «Чужого». Героиня Рапас отважно сражалась с инопланетными монстрами, не уступая своей предшественнице в исполнении Сигурни Уивер, и обыграла чудовищ на их собственной территории.

Вероятно, в «Трансформации» Рапас привлекла не только возможность снова выступить в главной роли, но и заманчивая перспектива продемонстрировать великолепную физическую подготовку и оставаться в любимом амплуа. К сожалению, реализация сценария оказалась настолько слабой, что, кроме Рапас, смотреть там совершенно не на что. Именно после таких фильмов зрители начинают понимать, что не всё западное кино лучше нашего.

По сюжету героиня Рапас живет скучной жизнью разведенной обывательницы, панически боится пауков и давно махнула на себя рукой. Но в один не самый прекрасный день ее похищают какие-то сумасшедшие типы с широкими улыбками, приковывают к столу в лаборатории и заявляют, что она — часть глобального эксперимента. Ее собираются пугать до тех пор, пока от страха с ней не произойдет некая трансформация. Далее следуют неоднократные попытки героини сбежать, узнать, что происходит, и в итоге понять, что она — не совсем человек.

Собственно, фильм прекрасно иллюстрирует кризис игрового кинематографа, когда авторы не могут придумать оригинальный сюжет и занимаются бесконечными повторами. «Трансформация» напоминает одновременно «Пленниц» Дени Вильнева и «Мучениц» Паскаля Ложье, а также множество других картин с похожим сюжетом.

Но главная беда картины — катастрофическое неумение режиссера Шейнберга внятно и интересно рассказать историю. Свой последний игровой фильм он снял десять лет назад, затем занимался продюсированием, а в режиссерском кресле далеко не каждый продюсер находится на своем месте. Удивительно, что эта картина добралась до российского проката, причем не в самой плохой «росписи» на 500 кинотеатров. Сборы ей вряд ли обеспечены, но часть зрителей у более удачных фильмов она всё же заберет.

