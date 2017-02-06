Протесты в Румынии с элементом дежавю

Что происходит в Румынии — главный вопрос, которым задаются сегодня европейские СМИ. Страну охватили самые масштабные акции протесты за последние годы. Несмотря на морозы, на улицы многих городов вышли до полумиллиона человек. Формально поводом для протестов и беспорядков послужила отмена правительством ряда статей Уголовного кодекса, а также смягчение наказания для уже отбывающих сроки заключенных. Из-за этого, по мнению граждан, под амнистию попали не только уголовные преступники, но и ранее осужденные коррупционеры. И хотя в воскресенье правительство свое постановление отменило, волна протестов не идет на спад.



Предыстория социального конфликта такова. 11 декабря в Румынии прошли парламентские выборы. Румынская Социал-демократическая партия (СДП) одержала победу и сразу же начала консультации с либерал-демократами (ЛДП) по формированию коалиции. СДП выдвинула Ливиу Драгню на пост премьер-министра, но так как в 2015 году суд признал его виновным в фальсификации выборов, занять эту должность ему не удалось. В итоге была найдена компромиссная фигура — женщина-политик Севил Шайдех, которая могла бы стать первой мусульманкой на таком высоком посту.



Однако президент Румынии Клаус Йоханнис отказался одобрить ее кандидатуру и призвал коалицию СДП-ЛДП найти другого претендента. В итоге задача сформировать кабинет досталась бывшему министру связи Сорину Гриндяну. Уже 4 января 2017 года состав правительства был одобрен парламентом. После этого новый премьер направил главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо, в котором подтвердил свою приверженность борьбе с коррупцией в Румынии.



18 января министерство юстиции издало указ об амнистии заключенных с условным сроком и отбывающим срок до пяти лет, если только речь не идет о тяжких преступлениях. Вдвое сократили срок отбывающим наказание заключенным старше 60 лет или тем, у кого есть дети до пяти лет. В последнем варианте исключений не делалось. То есть под действие нового документа подпадали совершившие тяжкие правонарушения, а также те, кто был замешан в коррупции.

Это решение правительства спровоцировало массовые волнения. Недовольные противоречивым указом граждане стали собираться на площади Победы в Бухаресте. В ответ президент Клаус Йоханнис призвал правительство отозвать указ. То же самое сделали и лидеры некоторых политических партий.



Несмотря на холода, у здания правительства в Бухаресте собрались десятки тысяч человек. Тысячи румын вышли и на улицы других городов по всей стране. В итоге количество протестующих на 6 февраля достигло полумиллиона человек. Как это часто бывает, демонстрации быстро переросли в беспорядки.



В воскресенье правительство отменило поправки к закону об амнистии, а премьер-министр Сорин Гриндяну предложил инициировать публичное обсуждение острых вопросов, связанных с этим документом. И даже несмотря на это, волна протестов не пошла на спад.

Нечто похожее происходило в стране в 2015 году, однако в значительно меньшем масштабе. Тогда после пожара в одном из ночных клубов Бухареста, в результате которого погибли 58 человек, улицы большинства городов страны заполонили протестующие, требовавшие отставки премьера и роспуска парламента. Это привело к серьезным протестам в Румынии, что стоило главе правительства Виктору Понте занимаемой должности. Но тогда протестующих на улицах Румынии было как минимум вдвое меньше.



Замдиректора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Тамара Гузенкова сказала «Известиям», что в Румынии вспыхнул конфликт между правыми и левыми политическими силами.

— Если говорить о структурах власти, то правый президент находится в состоянии конфликта с левым правительством. Формальным поводом для противостояния двух групп правящих кругов стала антикоррупционная политика правительства. Борьба с коррупцией — это предмет гордости правящих кругов Румынии. Бухарест очень активно проводит антикоррупционную политику, и общественность очень чувствительна к вопросам, связанным с этой тематикой, — пояснила политолог.

Она также оценила перспективы отставки нынешнего румынского правительства.

— Учитывая политический опыт Румынии, в принципе отставка правительства возможна. Однако это не приведет к смене политического курса страны. В Румынии очень слабы позиции евроскептиков, в отличие, скажем, от Франции или Германии. Статус члена НАТО или вопрос о размещении на территории страны систем ПРО также никто не ставит под сомнение, — отметила Гузенкова.