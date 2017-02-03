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Опрос: 80% респондентов прогнозируют рост ВВП в ближайшие годы

Представители бизнеса считают стагнацию и рецессию наименее вероятными сценариями будущего России

Большинство экспертов и представителей бизнеса в ходе опроса, проведенного аналитическим центром РАНХиГС, высказало мнение, что российская экономика выйдет из кризиса, а через 5–10 лет темпы роста ВВП страны будут превышать среднемировые.

По мнению сотни опрошенных экспертов, стагнация и рецессия — наименее вероятные сценарии. В пользу спада в экономике в долгосрочной перспективе высказалось всего 6%, а роста ВВП ожидает 80% респондентов.

Автор исследования, директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков отметил, что в 2017–2018 годах прогнозируется слабый рост ВВП в диапазоне 0,5–2% ежегодно.

«Базой долгосрочной устойчивости и быстрых темпов роста ВВП может стать повышение конкурентоспособности экономики нашей страны, а для этого необходимы вложения в целые отрасли и кадры», — считает Калмыков.

В то же время, около четверти специалистов (27%) ожидают несущественного замедления темпов роста экономики в течение года-двух, значительного спада ожидают 15%.

Задачу повышения темпов роста ВВП поставил президент Владимир Путин в декабрьском послании Федеральному собранию. Для ее выполнения экономика России должна вырасти более чем на 3% в 2019 году. Пока прогноз Минэкономразвития исходит из 2,1% роста на этот год.

Подробнее — в материале «Известий»: Экономика пойдет на взлет

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Опрос: 80% респондентов прогнозируют рост ВВП в ближайшие годы

Представители бизнеса считают стагнацию и рецессию наименее вероятными сценариями будущего России

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