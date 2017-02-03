Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом в 2016 году по версии Forbes.



Доход нападающего сборной Португалии в 2016 году составил $88 млн, из которых $56 млн — зарплата и бонусы от «Реала», а $29 млн — выплаты по спонсорским контрактам.



Второе место рейтинга занял нападающий «Барселоны» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Он заработал $81,4 млн, из которых $53,4 млн — зарплата и бонусы, а $28 млн — спонсорские выплаты. Третьим стал баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс, заработавший $77,2 млн ($23,2 млн — зарплата и бонусы, $54 млн — спонсоры).



В то же время самым «бедным» оказался бейсболист, кэтчер «Сан-Франциско Джайентс» Бастер Поузи — $20,8 млн ($17,8 млн — зарплата и бонусы, $3 млн — спонсоры).



Стоит отметить, что в рейтинге Forbes оказалось всего две спортсменки. На 40-м месте расположилась теннисистка Сирена Уильямс, которая заработала $28,9 млн ($20 млн — зарплата и бонусы, $3 млн — спонсоры). Ее коллега по цеху, россиянка Мария Шарапова, кстати единственный представитель России в списке, заняла 88-ю позицию с $21,9 млн.

Стоит отметить, что основной доход спортсменки ($20 млн), которая пропустила фактически весь минувший сезон из-за дисквалификации, был получен благодаря рекламным контрактам.

