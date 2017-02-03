Fancy Bears опубликовала письмо МОКа эксперту WADA Макларену

Международный олимпийский комитет (МОК) просил канадского юриста, автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена предоставить доказательства вины российских спортивных чиновников, в создании государственной системы допинга.



Соответствующее письмо хакерская группировка Fancy Bears прислала в редакцию телеканала RT.

В частности, МОК передал Макларену таблицу, в которой собраны обвинения в адрес россиян, имена которых упоминаются в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), и заданы уточняющие вопросы о степени их вины.



Всего в запросе МОКа значатся 16 российских официальных лиц среди которых бывший министр спорта Виталий Мутко, который сейчас является вице-премьером РФ, его экс-заместитель Юрий Нагорных и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.



Макларен должен был ответить МОКу 9 января 2017 года. Само письмо было направлено ему 19 декабря 2016.



Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало первую часть доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена 19 июля 2016 года. В докладе говорилось о якобы нарушениях российских спортсменов антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.



После этого МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований под своей эгидой на территории России до 31 декабря 2016 года.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга, в которой якобы замешаны около тысячи российских спортсменов, тренеров и чиновников.



МОК, несмотря на призыв WADA, не отстранил РФ от участия в Олимпийских играх в Рио. При этом IPC запретил россиянам участвовать в летней Паралимпиаде-2016.



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