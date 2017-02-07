Биометрия сотрет границы для клиентов банков

Центробанк обсуждает с кредитными организациями инновационную технологию открытия счета без визита в банк. Это предполагается сделать возможным благодаря удаленной передаче биометрических данных. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ. По словам собеседника, реализация идеи потребует изменения действующего «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Пока первичная идентификация для открытия счета возможна только при личной явке.

Параметры лица, рисунок ладони, голос, сетчатка глаза, которые являются уникальными биометрическими параметрами, могут быть использованы для установления личности клиента. Как пояснил «Известиям» осведомленный источник, в ЦБ задумались о том, чтобы отменить требование по первичной явке гражданина в банк для открытия счета. Реализована идея может быть через видеосвязь — например, с помощью Skype.

Желающий открыть счет связывается с банком по видеоканалу, сотрудник кредитной организации фиксирует его биометрические параметры и данные из паспорта. Затем создается зашифрованная биометрическая карта клиента. При подтверждении личности и подлинности документов клиента банк сможет открыть ему счет, подключить интернет-банк, перечислить средства. Необходимости приходить в отделение больше не будет.

Источник «Известий» подчеркнул, что новый механизм находится в стадии межведомственного согласования, а проект курируется ЦБ.

Инновационность разработки — в отказе от необходимости приходить в банк даже один раз. Сейчас биометрия уже применяется банками, но пока только при повторной проверке действующих клиентов, напомнил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

— Механизм выглядит так. Клиент приходит в банк с паспортом, банк с его согласия фиксирует его биометрические параметры, и для дальнейших операций он может быть дистанционно проверен уже по ним, — рассказал эксперт. — Новая схема применения биометрии, обсуждавшаяся на встрече, качественно иная. В перспективе она позволит, например, предпринимателю из Ханты-Мансийска открывать счет в Москве. А банки смогут расширить клиентскую базу и сократить операционные издержки при открытии вкладов и счетов.

Руководитель направления перспективных проектов Альфа-Банка Михаил Эссаулов считает, что в цифровую эпоху банки должны предоставить все возможности для выбора клиентом места совершения операций — в отделении или онлайн.



По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, при наличии эталонной государственной биометрической базы первичная идентификация без посещения офиса будет работающим решением.

— Оно позволит клиентам из любых регионов выбрать именно тот банк, который сможет обеспечить нужный уровень сервиса, — пояснила Алия Юсупова. — А для банков это станет неплохим стимулом к улучшению качества продуктов и процессов.

ЦБ и Росфинмониторинг в настоящее время участвуют в другом проекте удаленной идентификации. Его смысл в том, что новому клиенту нужно будет прийти в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг, а также сдать биометрические параметры. С логином и паролем клиент дальше сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия.



Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал опасается, что отказ от необходимости личной явки в отделение банка сыграет на руку мошенникам. По его мнению, онлайн-технологии пока создают много рисков для безопасности граждан.

По мнению официальных представителей ЦБ, сейчас первичная личная явка необходима и обоснована: она позволит минимизировать риски и не очень обременительна для клиентов. Работу над полностью бесконтактной системой, не предусматривающей ни одного визита нового клиента в банк, в Центробанке официально не прокомментировали.