Госдума займется защитой детей от насилия

В России может быть создан открытый реестр педофилов. Наказание для рецидивистов ужесточат, а сроки давности по совершенным преступлениям — отменят. Для жертв насилия разработают комплексную программу реабилитации, а самих педофилов обяжут проходить психиатрическую экспертизу. Такие предложения были внесены на первом заседании рабочей группы по подготовке законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия. Дальнейшая работа группы будет проходить за закрытыми дверями.

Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних значительно выросло за последние четыре года. Если в 2012 году их было совершено чуть более 6 тыс., то в 2016-м — почти в два раза больше. А учитывая высокую латентность такого вида преступлений, реальные цифры могут быть вдвое выше.

Такую статистику привела вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая («Единая Россия»), открывая заседание рабочей группы. В группу вошли члены Совета Федерации, представители четырех фракций Госдумы и заинтересованных министерств и ведомств, а также эксперты.

Изменения в Уголовный кодекс



Ирина Яровая представила ряд предложений, уже сформулированных депутатами для обсуждения в рабочей группе. Среди них — приостановление сроков давности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Вице-спикер отметила, что необходимо пересмотреть санкции по многоэпизодным делам. По ее словам, сейчас максимальный срок в таких случаях — не более 4,5 года, даже если педофил «растлил сто детей».

Кроме того, считает депутат, обвиняемых в подобных преступлениях необходимо обязать проходить психиатрическую экспертизу, независимо от их волеизъявления. Только в этом случае можно поставить диагноз «педофилия», что необходимо для дальнейшего административного и процессуального надзора. Кроме того, это поможет в дальнейшем назначить преступнику и адекватное лечение.

Также вице-спикер считает необходимым наложить запрет на наказание ниже низшего предела по статьям, связанным с насилием над детьми, особенно для рецидивистов. Сейчас, по словам Яровой, эта новелла действует и применяется судами.

Депутат также предложила создать единую межведомственную информационную базу в отношении лиц, совершавших подобные преступления. Некоторые члены рабочей группы заявили, что реестр педофилов должен быть открытым, чтобы родители могли проверить, не живет ли в их районе такой человек.

Заведующий кафедры криминалистики Академии Следственного комитета РФ Дмитрий Алехин заявил, что необходимо запретить судам прекращать подобные дела по соглашению сторон, если потерпевшему еще не исполнилось 14 лет.

Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров посетовал, что ежегодно без вести пропавшими в России числится более 100 тыс. несовершеннолетних, в то время как в розыске по возбужденным уголовным делам находится всего 14 тыс. В связи с этим он предложил внести в законодательство возможность прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с персональных носителей в отношении лиц, которые могут располагать сведениями о без вести пропавших несовершеннолетних. Макаров напомнил, что соответствующий законопроект уже направлялся ранее депутатам Госдумы.

Реабилитация и профилактика

Анализ законодательства показывает, что возраст более чем 40% насильников не превышает 20 лет, при этом половина из них сами ранее становились жертвами насилия. Поэтому особое внимание депутаты предлагают удалить бесплатной реабилитации пострадавших.

По мнению Яровой, необходимо разработать специальную программу индивидуальной медико-социальной помощи, которую ребенок получает от врачей, педагогов и соцработников бесплатно — в санаторно-курортных учреждениях.

Главный внештатный детский психиатр Минздрава Евгений Макушкин заявил, что также необходима организация амбулаторного анонимного лечения педофилов. По его словам, 50% преступникам ставят этот диагноз. По мнению психиатра, в России также необходим центр для выявления лиц, склонных к педофилии, еще до того, как они совершат преступление. Сейчас в ФМИЦПН имени Сербского всё чаще обращаются директора учебных заведений с просьбой провести экспертизу своих сотрудников. Но механизм оказания этой услуги нигде не прописан. Кроме того, сейчас врач обязан сообщить правоохранительным органам обо всех случаях выявления педофилов.

Информационная безопасность

Отдельное внимание было уделено информационной безопасности детей и подростков. Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин рассказал, что с момента создания единого реестра запрещенных сайтов количество материалов с детской порнографией в интернете уменьшилось кратно. Правда, признал он, нередко она уходит в даркнет и закрытые группы.

Заместитель министра юстиции Дмитрий Аристов призвал проводить меры по социальному информированию и правовому просвещению детей и их родителей. Минюст даже готов написать и предоставить методические материалы, сообщил он.

Представитель Следственного комитета РФ Евгения Минаева заявила, что имело бы смысл не муссировать тему педофилии в СМИ — тиражирование таких историй только провоцирует преступников, полагает она.

Начальник отделения по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергей Алабин предложил персонифицировать и ужесточить наказание для руководителей детских учреждений, не сообщивших правоохранителям о своих подозрениях в отношении сотрудников.

Следующим этапом работы группы должны стать конкретные предложения участников, сформулированные в привязке к законодательству, заявила Яровая. Работать над ними группа начнет уже в следующий четверг, но в закрытом формате.