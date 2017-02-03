СК не подтвердил обнаружение тела пропавшей в январе Натальи Меламед

Следственный комитет РФ пока не подтвердил информацию, что в лесополосе под Красногорском обнаружено тело Натальи Меламед, пропавшей в Москве в конце января.

Об обнаружении тела девушки сообщила днем в пятницу Росгвардия. В сообщении на сайте ведомства уточнялось, что к поиску пропавшей Натальи Меламед были привлечены 250 военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе кинологи.

«3 февраля 2017 года около 14 часов в ходе поисковых мероприятий Натальи Меламед, которые проводили военнослужащие Росгвардии в Красногорском лесопарке, обнаружено тело девушки», — говорилось в сообщении на сайте Росгвардии.



23-летняя Наталья Меламед ушла из дома вечером 24 января, сегодня СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».