СК не подтвердил обнаружение тела пропавшей в январе Натальи Меламед

По факту пропажи девушки в Москве следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Следственный комитет РФ пока не подтвердил информацию, что в лесополосе под Красногорском обнаружено тело Натальи Меламед, пропавшей в Москве в конце января.
Об обнаружении тела девушки сообщила днем в пятницу Росгвардия. В сообщении на сайте ведомства уточнялось, что к поиску пропавшей Натальи Меламед были привлечены 250 военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе кинологи.
«3 февраля 2017 года около 14 часов в ходе поисковых мероприятий Натальи Меламед, которые проводили военнослужащие Росгвардии в Красногорском лесопарке, обнаружено тело девушки», — говорилось в сообщении на сайте Росгвардии.
23-летняя Наталья Меламед ушла из дома вечером 24 января, сегодня СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».