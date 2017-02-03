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СК не подтвердил обнаружение тела пропавшей в январе Натальи Меламед

По факту пропажи девушки в Москве следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следственный комитет РФ пока не подтвердил информацию, что в лесополосе под Красногорском обнаружено тело Натальи Меламед, пропавшей в Москве в конце января.

Об обнаружении тела девушки сообщила днем в пятницу Росгвардия. В сообщении на сайте ведомства уточнялось, что к поиску пропавшей Натальи Меламед были привлечены 250 военнослужащих Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе кинологи.

«3 февраля 2017 года около 14 часов в ходе поисковых мероприятий Натальи Меламед, которые проводили военнослужащие Росгвардии в Красногорском лесопарке, обнаружено тело девушки», — говорилось в сообщении на сайте Росгвардии.

23-летняя Наталья Меламед ушла из дома вечером 24 января, сегодня СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СК не подтвердил обнаружение тела пропавшей в январе Натальи Меламед

СК не подтвердил обнаружение тела пропавшей в январе Натальи МеламедПо факту пропажи девушки в Москве следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

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