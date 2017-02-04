Главное — не бояться

В России, по последним данным, с онкологией живут или вылечили ее 3 404 237 человек — это 2,32% населения страны. У каждого заболевшего своя история: борьба, страх, личные и материальные потери. И в то же время — огромная воля к жизни, поддержка близких и совсем незнакомых людей.

Тема рака — очень непростая, ее окружает множество мифов. Большинство из нас предпочитают ее не касаться. Возможно, поэтому заболевшие часто оказываются один на один со своей проблемой. Даже вчерашние друзья и знакомые начинают звонить всё реже — потому что просто не знают, как поддержать, что уместно говорить и какую помощь можно предложить. Между тем для того, кто столкнулся с болезнью, очень важно не замыкаться, не чувствовать себя изолированным. Широко известно, что психологическое состояние пациента часто сказывается на процессе его выздоровления.

Можно ли уберечь себя от рака? Существуют ли способы обнаружить болезнь до появления симптомов? Эти вопросы волнуют и пугают многих. Причина страхов, как правило, — в недостатке информации. Поэтому фонд «Вместе против рака» организует специальные встречи с онкологами, чтобы каждый имел возможность больше узнать о профилактике и диагностике рака. Совместно с ведущими онкологическими и многопрофильными клиниками мы ежемесячно проводим Дни диагностики, направленные на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, кишечника, кожи. Но, к сожалению, даже частые акции по раннему выявлению онкологии не могут заменить полноценной государственной системы скрининга. А ведь есть заболевания, которые можно «поймать», пока они еще не перешли в рак, или на той стадии, когда возможно полное излечение. Нам не хватает программы, которая охватывала бы большую часть населения.

Сегодня многое зависит от самого человека. От того, насколько он осведомлен о факторах риска онкологических заболеваний и готов ли проходить те исследования, эффективность которых доказана научно. Удивительно, но люди часто сильнее боятся именно обследования, чем самой болезни. Нередко во время проведения Дней диагностики мы сталкиваемся с двумя вопросами: «Можно ли сделать анализ, который покажет, есть у меня рак или нет?», «Зачем обследовать, например, молочные железы, если опухоль может проявиться где угодно?»



К сожалению, пока наука не придумала универсального теста, который диагностировал бы наличие рака в организме в целом. Но нужно знать, что есть эффективные методы выявления бессимптомного рака нескольких локализаций: рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак.

Почему бы не обезопасить себя? Кроме того, понимание общих и индивидуальных факторов риска, знание семейной истории заболеваний поможет совместно с врачами разработать индивидуальный график профилактических обследований.

Есть и универсальные рекомендации — для всех без исключения: регулярно проходить осмотры и исследования, эффективность которых для скрининга и ранней диагностики рака подтверждена научным сообществом, выполнять рекомендации врачей по лечению предраковых заболеваний. А главное — при возникновении тревожных симптомов не бояться и не тянуть с визитом к врачу.