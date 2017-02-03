Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД: посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам

Москва ожидает реакции международного сообщества на провокацию

Фото: РИА Новости/Тимур Абдуллаев

Посольство России в Дамаске 2 и 3 февраля подверглось минометным обстрелам, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«2 и 3 февраля комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся минометному обстрелу. Огонь велся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В материале уточняется, что одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 м от главного въезда в дипмиссию.

«Жертв нет, но нанесен материальный ущерб», — также говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что преступление не может остаться безнаказанным.

Также отмечается, что Москва надеется на то, что «международное сообщество должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов».

Читайте также:

Лавров и Эйро обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Москва предложила привлечь Египет к переговорам по Сирии

Дальняя авиация РФ нанесла удар по объектам ИГ в Сирии

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

МИД: посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам

МИД: посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстреламМосква ожидает реакции международного сообщества на провокацию

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке