МИД: посольство РФ в Дамаске подверглось минометным обстрелам

Посольство России в Дамаске 2 и 3 февраля подверглось минометным обстрелам, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«2 и 3 февраля комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся минометному обстрелу. Огонь велся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В материале уточняется, что одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая — в 20 м от главного въезда в дипмиссию.

«Жертв нет, но нанесен материальный ущерб», — также говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что преступление не может остаться безнаказанным.

Также отмечается, что Москва надеется на то, что «международное сообщество должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов».

