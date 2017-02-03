Вашингтон пересматривает политику в отношении Кубы

На первом плане будет вопрос о правах человека
Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин
Администрация президента США Дональда Трампа пересматривает политику в отношении Кубы, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
По его словам, Вашингтон занимается полным пересмотром всей политики в отношении Гаваны.
Спайсер отметил, что в первую очередь новая политика коснется вопроса о соблюдении прав человека. Однако пока о результатах пересмотра сообщить нечего, добавил он.
США и Куба с конца 2015 года постепенно улучшали отношения. В частности, страны вновь открыли посольства на территории друг друга, а президент США Барак Обама посетил Гавану в 2016 году.
В свою очередь, конгресс США не соглашается отменять действующее более 50 лет торговое эмбарго в отношении Кубы.