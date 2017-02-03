Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на борьбу с ВИЧ

Почти 20 млрд рублей выделено в этом году на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в РФ, сообщается на сайте правительства.

Средства будут направлены на противодействие распространению инфекции, ее лечение и просветительскую работу.

«На решение этих задач из бюджета выделяются значительные средства — в 2017 году их сумма составила 19,78 млрд рублей, в том числе 14,76 млрд рублей на централизованную закупку антивирусных препаратов», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав России подготовил проект «Об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

По данным ведомства, с 2006 года в стране ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем растет на 10% в год. С 1985 по 2015 год в России зарегистрировано свыше 824,7 тыс. случаев заражения вирусом иммунодефицита человека.