Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на борьбу с ВИЧ

Средства будут направлены на противодействие распространению инфекции, ее лечение и просветительскую работу

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Почти 20 млрд рублей выделено в этом году на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в РФ, сообщается на сайте правительства.

Средства будут направлены на противодействие распространению инфекции, ее лечение и просветительскую работу.

«На решение этих задач из бюджета выделяются значительные средства — в 2017 году их сумма составила 19,78 млрд рублей, в том числе 14,76 млрд рублей на централизованную закупку антивирусных препаратов», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав России подготовил проект «Об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

По данным ведомства, с 2006 года в стране ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем растет на 10% в год. С 1985 по 2015 год в России зарегистрировано свыше 824,7 тыс. случаев заражения вирусом иммунодефицита человека.

Читайте также:

В детдомах Москвы и области не осталось ВИЧ-инфицированных детей

На Россию приходится более 64% новых случаев заражения ВИЧ в Европе

ВИЧ-инфицированных, не вставших на учет, штрафовать не будут

ВИЧ-диссидентам пригрозят штрафом

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на борьбу с ВИЧ

Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на борьбу с ВИЧСредства будут направлены на противодействие распространению инфекции, ее лечение и просветительскую работу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке