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Чуркин и Хейли заявили о намерении взаимодействовать в ООН

Российский постпред принял американскую коллегу в своей резиденции в Нью-Йорке

Фото: REUTERS/Stephanie Keith

Постпреды России и США при ООН заявили о намерении взаимодействовать, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц», — сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Первая встреча постпредов РФ и США Виталия Чуркина и Никки Хейли состоялась в Нью-Йорке. Российский постпред принял американскую коллегу в своей резиденции.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Чуркин и Хейли заявили о намерении взаимодействовать в ООН

Чуркин и Хейли заявили о намерении взаимодействовать в ООНРоссийский постпред принял американскую коллегу в своей резиденции в Нью-Йорке

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