Чуркин и Хейли заявили о намерении взаимодействовать в ООН

Постпреды России и США при ООН заявили о намерении взаимодействовать, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц», — сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Первая встреча постпредов РФ и США Виталия Чуркина и Никки Хейли состоялась в Нью-Йорке. Российский постпред принял американскую коллегу в своей резиденции.