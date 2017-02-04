Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
4 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

В ЛДПР определился кандидат в президенты

В партии не видят альтернативы Владимиру Жириновскому

Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев

ХХХ общероссийский съезд ЛДПР провел реорганизацию высших партийных органов. Кадровый состав высшего совета либерал-демократов был полностью обновлен, утверждены планы по созданию нового управляющего органа — президиума фракции в Госдуме. Теперь именно он будет координировать основную работу партии. В парторган войдут члены фракции, возглавляющие думские комитеты, а также члены совета нижней палаты. Основной задачей президиума станет координация законотворческой и избирательной деятельности партии. В ЛДПР заявляют, что на предстоящих в 2018 году президентских выборах кандидатом от партии может вновь стать Владимир Жириновский.

Официально своего кандидата на пост президента ЛДПР выдвинет на очередном съезде 13 декабря. Об этом в ходе съезда заявил глава партии Владимир Жириновский. Он напомнил, что партия придерживается центристской умеренной идеологии.

— Мы не с правыми и не с левыми. Центризм побеждает, потому что ультралевый вариант опасный, ультраправый — тоже опасный, — заявил глава ЛДПР.

Депутат Михаил Дегтярев, отвечающий в партии за идеологию, сообщил «Известиям», что не видит в качестве кандидата никого, кроме основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

— Владимир Вольфович полон сил и энергии. Результаты на последних думских выборах показали, что ЛДПР под его руководством вернула себе второе место, — заявил парламентарий.

Сам лидер ЛДПР позже подтвердил журналистам, что намерен участвовать в выборах президента.

- Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз, - заявил лидер ЛДПР, добавив, что его выдвижение станет своего рода рекордом на выборах в Европе.

Что касается нового управляющего органа — президиума фракции, то он займется законотворчеством и координацией работы депутатов, в том числе на выборах разных уровней. Ближайшие из них — избрание глав субъектов, которые пройдут в сентябре этого года.

— С большой вероятностью предпочтение на губернаторских выборах будет сделано в пользу депутатов, которые представляют или курируют регион в Госдуме, — говорит Дегтярев. — Они лучше знают свою территорию. Что касается конкретных субъектов страны, мы всегда выдвигаем своих претендентов на губернаторские кресла. Редкие исключения бывают вызваны серьезным политическим контекстом, — заявил он.

По итогам съезда на пост руководителя высшего совета ЛДПР был вновь переизбран Владимир Жириновский. Согласно уставу партии ее председатель избирается сроком на четыре года. В полностью обновленный высший совет партии вошли депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин и Борис Чернышов. Таким образом, состав совета сократился с 11 до семи человек.

При этом сам Жириновский не исключил, что у ЛДПР может смениться председатель.

— Придет время, и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в высший совет, — заявил он. — Мы не должны замыкаться, не должно быть вечных должностей, одних и тех же лиц.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что решение о выдвижении кандидатуры Жириновского отвечает интересам и партии, и тех, кто занимается президентской кампанией.

— Это было ожидаемо и предсказуемо. ЛДПР нужно закреплять успех думской кампании, когда они чуть не стали второй партией. К тому же у Жириновского нет альтернативы в партии. Только он сам сможет привлечь к избирательным урнам весь электорат либерал-демократов, — говорит Константин Калачев.

Читайте также:

Депутат Владимир Жириновский — о том, чем закончились двухдневные сирийские переговоры в Астане

Своего кандидата в президенты ЛДПР выдвинет на съезде 13 декабря

Жириновский предложил сократить состав созыва Госдумы до 300 человек

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

В ЛДПР определился кандидат в президенты

В ЛДПР определился кандидат в президентыВ партии не видят альтернативы Владимиру Жириновскому

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке