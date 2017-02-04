В ЛДПР определился кандидат в президенты

ХХХ общероссийский съезд ЛДПР провел реорганизацию высших партийных органов. Кадровый состав высшего совета либерал-демократов был полностью обновлен, утверждены планы по созданию нового управляющего органа — президиума фракции в Госдуме. Теперь именно он будет координировать основную работу партии. В парторган войдут члены фракции, возглавляющие думские комитеты, а также члены совета нижней палаты. Основной задачей президиума станет координация законотворческой и избирательной деятельности партии. В ЛДПР заявляют, что на предстоящих в 2018 году президентских выборах кандидатом от партии может вновь стать Владимир Жириновский.



Официально своего кандидата на пост президента ЛДПР выдвинет на очередном съезде 13 декабря. Об этом в ходе съезда заявил глава партии Владимир Жириновский. Он напомнил, что партия придерживается центристской умеренной идеологии.



— Мы не с правыми и не с левыми. Центризм побеждает, потому что ультралевый вариант опасный, ультраправый — тоже опасный, — заявил глава ЛДПР.



Депутат Михаил Дегтярев, отвечающий в партии за идеологию, сообщил «Известиям», что не видит в качестве кандидата никого, кроме основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

— Владимир Вольфович полон сил и энергии. Результаты на последних думских выборах показали, что ЛДПР под его руководством вернула себе второе место, — заявил парламентарий.



Сам лидер ЛДПР позже подтвердил журналистам, что намерен участвовать в выборах президента.



- Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз, - заявил лидер ЛДПР, добавив, что его выдвижение станет своего рода рекордом на выборах в Европе.



Что касается нового управляющего органа — президиума фракции, то он займется законотворчеством и координацией работы депутатов, в том числе на выборах разных уровней. Ближайшие из них — избрание глав субъектов, которые пройдут в сентябре этого года.

— С большой вероятностью предпочтение на губернаторских выборах будет сделано в пользу депутатов, которые представляют или курируют регион в Госдуме, — говорит Дегтярев. — Они лучше знают свою территорию. Что касается конкретных субъектов страны, мы всегда выдвигаем своих претендентов на губернаторские кресла. Редкие исключения бывают вызваны серьезным политическим контекстом, — заявил он.



По итогам съезда на пост руководителя высшего совета ЛДПР был вновь переизбран Владимир Жириновский. Согласно уставу партии ее председатель избирается сроком на четыре года. В полностью обновленный высший совет партии вошли депутаты Госдумы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин и Борис Чернышов. Таким образом, состав совета сократился с 11 до семи человек.



При этом сам Жириновский не исключил, что у ЛДПР может смениться председатель.



— Придет время, и на съезде партии другие фамилии будут в бюллетене для выборов председателя и в высший совет, — заявил он. — Мы не должны замыкаться, не должно быть вечных должностей, одних и тех же лиц.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что решение о выдвижении кандидатуры Жириновского отвечает интересам и партии, и тех, кто занимается президентской кампанией.



— Это было ожидаемо и предсказуемо. ЛДПР нужно закреплять успех думской кампании, когда они чуть не стали второй партией. К тому же у Жириновского нет альтернативы в партии. Только он сам сможет привлечь к избирательным урнам весь электорат либерал-демократов, — говорит Константин Калачев.

