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Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

6 февраля 65 лет назад Елизавета II взошла на британский престол и сегодня является рекордсменом по продолжительности правления в мире среди ныне здравствующих и находящихся у власти королевских особ. Любопытно, что сын королевы — принц Чарльз — также является рекордсменом, но только по времени ожидания своей очереди на престол.

Королевская фамилия Соединенного Королевства привлекает к себе гораздо большее внимание общественности, чем любая другая семья голубых кровей в мире. Это неслучайно, ведь королева правит не только Великобританией, но также Содружеством наций — союзом, возглавляемым этой страной.  Помимо самой Великобритании, содружество объединяет еще 17 государств. Формальным, но от этого не менее почетным главой всех стран содружества, среди которых Австралия, Канада, Новая Зеландия, считается британский монарх.

О том, какие еще функции выполняет британский монарх, а также кто имеет право занять престол после 90-летней Елизаветы II, — в инфографике «Известий».

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престолаЧем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

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Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

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