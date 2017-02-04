Байкер Хирург осудил позицию Минобороны по поводу парка «Патриот»

Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов отреагировал на отказ Министерства обороны поддержать строительство парка «Патриота» близ Севастополя. Байкер заявил, что происходит «какуая-то несуразица, какое-то шапито».

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что ведомство «не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе».

«Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры», — приводит слова генерал-майора «Федеральное агентство новостей».

Залдостанов в свою очередь отрицает наличие какого-либо конфликта в Крыму по поводу создания парка. По его словам, местные жители горячо поддерживают эту идею.

«В этом состоит ошибочная позиция, потому что никаких дрязг нет, есть единая позиция людей, которые поддерживают парк «Патриот», — заявил лидер «Ночных волков».

По словам Хирурга, ситуацию подогревают «несколько политиканов», имеющих собственные политические или коммерческие мотивы. Залдостанов сообщил, что парк «Патриот» получил поддержку 72% участников общественных слушаний. Байкер намерен доставить «эту единую позицию от людей в Москву».

Парк планировалось построить на участке земли у горы Гасфорта, которая была передана «Волкам» в 2015 году в аренду на 10 лет. Однако осенью 2016 года права на землю заявило Минобороны.