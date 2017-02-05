Саакашвили: Украина обречена стать сверхдержавой Европы

Украина обречена стать сверхдержавой Европы.

Об этом заявил экс-президент Грузии и бывший глава одесской области Михаил Саакашвили.

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста». Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это», – считает Саакашвили.

По его мнению, Украина сейчас противостоит самой агрессивной армии мира и Евросоюзу без нее не выжить, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Более того, Саакашвили считает, что в будущем Украина станет европейской сверхдержавой.

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