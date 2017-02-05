Рогозин обещал «начихать» на продление антироссийских санкций ЕС

Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин заявил в своем Twitter, что России абсолютно безразличны планы Европейского союза по продлению санкций в отношении 100 граждан РФ еще на полгода.

«Вопрос к Bloomberg: а Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» — написал Рогозин в социальной сети.

Именно информагентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника в руководстве Евросоюза сообщило о том, что Брюссель в настоящее время рассматривает возможность продления санкций в отношении 100 российских и украинских граждан еще на шесть месяцев.

В этом черном списке, в частности, фигурируют Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук. Согласно условиям введения санкций, их активы на европейской территории заморожены, а въезд в страны ЕС запрещен. Ограничительные меры действуют до 15 марта, после чего либо должны быть продлены, либо утратят силу.

Как сообщали «Известия», источники Bloomberg предположили, что европейские чиновники будут ждать официального заявления от нового президента США Дональда Трампа по поводу его позиции относительно конфликта на востоке Украины и роли в нем России. По мнению одного из опрошенных информагентством экспертов, состоявшийся в конце января телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным послужил для Брюсселя сигналом о возможном изменении политики Вашингтона в отношении Москвы и вероятности послаблений в санкционном режиме.