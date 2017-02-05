СМИ узнали о планах ЕС продлить на полгода санкции против 100 россиян

Европейский союз может продлить действие санкций в отношении 100 российских и украинских граждан еще на шесть месяцев — начиная с 15 марта (в этот день заканчивается их срок действия), передает Bloomberg со ссылкой на четыре анонимных источника в Брюсселе.



По их словам, в настоящее время возможность продления санкций, применяемых к лицам из так называемого черного списка, обсуждается в конфиденциальном порядке.

Речь идет, в частности, о санкциях в отношении совладельца банка «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга и крупнейшего акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Действующие в отношении них европейские санкции предполагают заморозку активов на территории ЕС и запрет на въезд в государства союза.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что руководство ЕС ждет от нового президента США Дональда Трампа четкой формулировки позиции его администрации по вопросу украинского конфликта и вовлеченности в него России. Как только Трамп сделает по этому поводу какое-либо официальное заявление, у Брюсселя появится руководство к действию. «Европейские дипломаты будут соблюдать осторожность и придерживаться статус-кво», — предполагает агентство.

По его данным, в ЕС приняли во внимание состоявшийся 28 января телефонный разговор между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, явно прошедший в положительном ключе.

Как сообщают «Известия», сегодня американский лидер заявил, что не знает, удастся ли ему поладить с президентом США — но при этом напомнил об уважении, которое испытывает к Путину.

