МОК оставляет игроков НХЛ без Олимпиады-2018

До зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане остается чуть больше года, а Национальная хоккейная лига (НХЛ) по-прежнему не достигла договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу участия спортсменов в главном старте четырехлетия. Подобная проблема уже возникала перед Олимпиадой-2014 — тогда вопрос был решен лишь за полгода до старта Игр в Сочи. Судя по ходу нынешних переговоров, в этот раз лига настроена решительно и сделает всё, чтобы не отпустить своих спортсменов на соревнования.

Камнем преткновения стали медицинские страховки хоккеистов — ранее все расходы в этой области обеспечивал МОК, но теперь олимпийский комитет заявил, что больше не будет страховать игроков. Взять на себя оплату страховок предлагается национальным федерациям или самой НХЛ. Стоит отметить, что стоимость такой страховки составляет в настоящее время порядка $10 млн. НХЛ, привыкшая диктовать свои правила игры, узнав об этом решении, выступила с жестким заявлением в отношении Олимпийского комитета.

Ожидалось, что конфликт будет урегулирован в конце января на встрече президента МОКа Томаса Баха, комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, его заместителя Билла Дэйли, руководителя профсоюза игроков НХЛ Дона Фера и президента IIHF Рене Фазеля. Достичь согласия так и не удалось, однако был установлен окончательный дедлайн — середина марта 2017 года. Именно к этому времени стороны должны вынести финальное решение.

Между тем, сами хоккеисты заявляют о том, что готовы ехать на Олимпиаду, даже если им запретят это делать. К примеру, россиянин Александр Овечкин сказал, что поедет в Южную Корею в любом случае.

— Я поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну, — заявил капитан «Вашингтон Кэпиталс». — Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать, — до встречи. Я не знаю, что может изменить мое решение.

Легендарный российский хоккеист Павел Буре, который долгое время играл за океаном, в беседе с корреспондентом «Известий» не исключил того, что НХЛ так и не разрешит своим спортсменам выступать на Олимпиаде.

— Не удивлюсь, если НХЛ действительно не отпустит игроков на Игры 2018 года, — сказал Павел Буре. — Это частная лига, и у них есть определенные нюансы: НХЛ невыгодно приостанавливать регулярный чемпионат и отпускать спортсменов в разгар сезона. Нужно как-то договариваться, искать компромиссы и приходить к соглашению. Конечно, без игроков из НХЛ олимпийский турнир станет совершенно другим соревнованием. Думаю, прежде всего для болельщиков очень важно, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие из лучших, а без хоккеистов НХЛ это невозможно.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский, большую часть своей карьеры отыгравший в НХЛ, всё же надеется увидеть на играх в Пхенчхане всех сильнейших хоккеистов мира.

— Если НХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, это будет очень плохо и для турнира, и для всего мирового хоккея, — сказал Валерий Каменский. — Судя по тому, что говорят сами игроки, у них есть огромное желание поехать в Корею. Думаю, их желание тоже должно учитываться. Для любого хоккеиста Олимпиада — один из важнейших турниров в карьере. С другой стороны, можно понять и позицию НХЛ. В североамериканской лиге крутятся большие деньги, и любой вопрос рассматривается исключительно со стороны бизнеса. Приостановка чемпионата, скорее всего, понесет за собой серьезные убытки. Это очень тонкий вопрос, и сторонам нужно учесть много нюансов. А нам остается только надеяться, что все сложится наилучшим образом. Будем верить, что мы все-таки увидим на Олимпиаде всех сильнейших.

По мнению Павла Буре, российским хоккеистам будет просто неинтересно играть с конкурентами, в составе команд которых отсутствуют лучшие спортсмены.

— Будет ли нашей сборной проще выиграть Игры без хоккеистов из НХЛ? Знаете, можно тогда вообще какой-нибудь другой турнир придумать — играть там с любителями, студентами и всех обыгрывать с крупным счетом, — поделился с «Известиями» Павел Буре. — На Олимпиаде каждый спортсмен всегда хочет бороться с сильнейшими. А без сильнейших цена победы будет совершенно иной. Да и смотреть всегда хочется на лучших игроков мира — все-таки возможностей для этого не так уж и много.



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