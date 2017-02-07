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«Решение по делу Поветкина будет объявлено через неделю»

Промоутер российского боксера Андрей Рябинский — о судебном разбирательстве с WBC и возможной дисквалификации Русского Витязя

Фото: РИА НОВОСТИ/Кирилл Каллиников

Допинг-проба Б1  Александра Поветкина, вскрытая в в Лос-Анджелесе 1 февраля, дала положительный результат на остарин. В первый раз запрещенный препарат был обнаружен в организме Поветкина 17 декабря 2016 года — перед боем за титул временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC, в котором соперником нашего боксера должен был стать канадец Бермейн Стиверн.

Промоутер российского тяжеловеса, глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал «Известиям» о ходе разбирательств по этому делу, возможном наказании Поветкина и организации нового боя Дениса Лебедева.

— Как получилось, что допинг-проба Поветкина, взятая Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA) содержит остарин, а проба, вскрытая в независимой лаборатории в Лозанне, чиста?

— Для нас это загадка, вопрос, на который мы на сегодняшний день не можем найти ответа. У нас есть команда высококлассных специалистов, которые занимаются изучением этого вопроса. Мы отправили в Лозанну пробы, которые оказались абсолютно чисты. Что касается пробы Б, то неудивительно, что в ней также нашли остарин. Мы этого и ожидали, потому что это тот же биологический материал, который был и в первой пробе. 

— Есть ли у вас догадки по поводу того, как остарин мог попасть в организм Александра?

— Это еще один вопрос, на который мы пока не можем дать ответ. Проводятся исследования. Было изучено всё спортивное питание, которое употреблял Поветкин, все добавки. Пока что результатов нет, но мы с нетерпением их ждем. Повторюсь еще раз, целенаправленно Саша никогда не употреблял никаких запрещенных препаратов.

— Какими могут быть последствия для Александра со стороны WBC?

— Будет расследование, и мы должны предъявить достойные аргументы. Если таковых не найдется, то, в худшем случае, нам грозит дисквалификация.

— Сейчас вы готовитесь к суду. Каковы возможные варианты развития дела?

— Всё верно. Мы находимся в Нью-Йорке вместе с Александром, готовимся к судебному процессу. В конце недели будут объявлены результаты. А пока что нам остается только ждать.

— Если WBC отстранит Поветкина, сможет ли он бороться за пояса других организаций?

— Да, безусловно. Речи не идет о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранен от любых боксерских соревнований. Единственные риски, которые мы несем, — репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещенные препараты.

— Когда вы планируете организовать очередной бой Дениса Лебедев? Ведутся ли переговоры с потенциальными соперниками?  

— Сейчас Денис отдыхает. Что касается следующего поединка, то стоит ожидать его ближе к осени. Безусловно, мы изучаем круг потенциальных соперников, выбираем достойного оппонента для Лебедева, но пока рано говорить о какой-то конкретике. 

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

«Решение по делу Поветкина будет объявлено через неделю»

«Решение по делу Поветкина будет объявлено через неделю»Промоутер российского боксера Андрей Рябинский — о судебном разбирательстве с WBC и возможной дисквалификации Русского Витязя

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