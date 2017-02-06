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Прозаседавшиеся на Мальте

Публицист Авигдор Эскин - о роли международного сотрудничества в вопросе восстановления Ливии

Фото: страница Авигдора Эскина в Facebook

Встреча глав Европейского Союза на Мальте завершилась принятием плана по сокращению потока беженцев из Ливии в Европу. За последний год более 180 тысяч беженцев из Ливии доплыли до европейского континента, а еще 350 тысяч ждут улучшения погодных условий, чтобы отправиться морем в Италию. План по борьбе с незаконным потоком мигрантов включает прежде всего укрепление береговой охраны и создание лагерей для беженцев, а также финансовую поддержку тех, кто решит добровольно вернуться на родину.

Напомним, что накануне саммита премьер-министр Италии Паоло Джентилиони и глава "правительства национального единства Ливии" Фаиз Сарадж подписали двухсторонний договор о сотрудничестве в сфере борьбы с нелегальной иммиграцией. Однако поддерживаемое ЕС правительство контролирует только западную часть Ливии, а восточную - генерал Халифа Хафтар. В отличие от проевропейского Сараджа, опирающегося на различные исламистские группировки, Хафтар выбил радикалов из контролируемых им территорий. Этот ярый противник Каддафи, в свое время скрывающийся в США, сейчас все более явно обращает взор к Москве.

Ангела Меркель не скрывала на Мальте своей тревоги по поводу укрепившихся позиций неподконтрольного генерала Хафтара. Растущее влияние России на ситуацию в Ливии стало очевидно после того, как ливийский воевода Хафтар совершил визит в Москву, а потом - на крейсер "Адмирал Кузнецов", где ему устроили устроили прямую связь с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Знаменательно, что, приняв очевидно жесткую антииммиграционную декларацию, лидеры 28 европейских стран не почувствовали никакого "когнитивного диссонанса" между заявленной ими позиции по незаконной иммиграции и жесткой критике, которой некоторые из них подвергли последние ограничительные указы Президента Трампа. Справедливости ради надо заметить, что заседавшие и прозаседавшиеся главы стран ЕС не приняли никаких оперативных решений, а только утвердили провозглашение намерений. Ну, прямо как у Маяковского - "Прозаседавшиеся".

Нынешний председатель Европейского совета, бывший польский премьер Дональд Туск прямо сказал о том, что беженцы перестанут пытаться попасть Европу в случае полного блокирования путей переправы с африканского континента. Жестко и ясно, но никаких конкретных решений.

Собравшие ни словом не упомянули усиление позиций запрещенной в России ИГ и прочих исламистских радикалов в Ливии. Это нетрудно понять: некоторые страны-участники были прямо причастны к свержению режима полковника Каддафи, сдерживавшего в стране исламистов. Будучи не в состоянии признать собственные ошибки и скорректировать сообразно новым реалиям действия, европейские лидеры рассуждают на тему, кто опаснее - Дональд Трамп или Владимир Путин? Это и было предметом обсуждения на пресс-конференции заседавших на Мальте.

Между тем, ведущий американский новостной информационный портал Bloomberg опубликовал пространную статью о возможном американо-российском сотрудничестве в Ливии. Речь идет о плане Советника по национальной безопасности генерала Флинна о создании в прибрежной зоне Ливии "микрогородов" как части плана восстановления страны и зачистки территории от террористов ИГ. Bloomberg утверждает, что в этих вопросах интересы России и США могут сойтись.

Поскольку у Москвы и у Вашингтона сегодня зоны влияния в Ливии различны, то при наличии обоюдной доброй воли можно договориться о согласованных действиях, которые позволят России вернуть себе утраченные экономические позиции, а также будут направлены на ликвидацию террористических гнезд. Тревожные сигналы о возможности присоединения террористов из Сирии и Ирака к тем, что уже основались в Ливии, достаточно серьезны. И это при том, что ИГ и прочие бесноватые и так присутствуют в Ливии.

Как стало известно, план восстановления Ливии разрабатывался в течение года приближенными генерала Флинна из экспертной группы "Медуза" (Jellyfish). Директор этой организации Майкл Бэгли сказал в эксклюзтвном интервью "Известиям", что залог успеха разработанной им программы - в слаженном и взаимовыгодном российско-американском сотрудничестве.

Похоже, генерал Флинн и сам Президент Трамп понимают важнейшую роль, которую может сыграть Россия в деле реконструкции Ливии. Многолетний опыт СССР и России в Ливии неоспорим, и он был во многом успешен. Можно сказать с уверенностью, что ни Европа, ни США не располагают такими навыками работы в этом тяжелейшем регионе. Россия же является едва ли не единственной страной, где по сей день есть немало серьезных экспертов по Ливии. Более того, недавнее вмешательство в страну, приведшее как к зверскому убийству Каддафи, так и к страшной гибели посла США Кристофера Стивенса, свидетельствует о полной потере ориентиров западными лидерами. Похоже, что новая администрация в Вашингтоне сделала необходимые выводы в вопросе значимости России в проекте восстановления Ливии.  Чего не скажешь про заседавших и прозаседавшихся на Мальте представителей стран ЕС.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Прозаседавшиеся на Мальте

Прозаседавшиеся на МальтеПублицист Авигдор Эскин - о роли международного сотрудничества в вопросе восстановления Ливии

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