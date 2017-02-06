В Кощеево царство по навигатору

Центральный академический Театр Российской Армии пополнил свой репертуар детскими постановками. Одна из премьер сезона — мюзикл «Удивительные приключения Маши и Вити» — рассказывает маленьким зрителям о путешествии двух современных школьников в сказочное Кощеево царство.



Старшее поколение без труда узнает в ожившей на сцене сказке сюжет фильма, снятого в 1975 году режиссерами Игорем Усовым и Геннадием Казанским. В постановке прозвучат и знаменитые песни композитора Геннадия Гладкова, но в новой аранжировке. А главные герои Витя и Маша тоже предстанут перед зрителями в несколько модернизированном виде. Витя станет помешанным на гаджетах хипстером, а Маша — легкомысленной, увлеченной сказками девочкой.



Чтобы заинтересовать современных детей, автор сценария Павел Финн переписал сюжет в соответствии с увлечениями юного поколения. В постановке появились создающие эффект присутствия видеодекорации, балет лесных жителей на гироскутерах, ну а сами школьники будут орудовать лазерной указкой и искать дорогу в логово Кощея по навигатору в смартфоне.

Фото: Мария Громова

Однако в постановке сохранены и элементы многих сказок. На своем пути герои встретят и волшебную Печку, и Яблоньку, ветви которой гнутся под тяжестью созревших румяных плодов. Школьники помогают всем и каждому и неизменно слышат в ответ благодарность.



Попадаются на их пути и не столь приветливые персонажи. Участники лесного вокально-инструментального ансамбля «Дикие гитары» — Баба Яга, Дикий Кот и Леший —предпринимают массу попыток «обмануть, заманить и разлучить» друзей. Но образованные Витя и Маша всякий раз умудряются перехитрить злодеев, доказывая, что сила — в знаниях и доброте.

