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Путин предложил Решетникова на пост врио губернатора Пермского края

Ранее Решетников возглавляет департамент экономической политики и развития Москвы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент России Владимир Путин предложил 37-летнему Максиму Решетникову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края.

После разговора с Решетниковым Путин подписал указ о его назначении врио главы региона. Этим же указом президент принял отставку действующего губернатора края Виктора Басаргина. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

Ранее Решетников возглавляет департамент экономической политики и развития Москвы.

У Решетникова, который родился в Перми, уже есть опыт работы этом регионе. С 2000 по 2007 годы он занимал ряд руководящих должностей в правительстве края, а в 2009 году возглавил администрацию губернатора.

В 2007–2009 годах Решетников работал в Министерстве регионального развития России.

В 2009–2010 годы он занимал должность директора департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления в аппарата правительства РФ.

С 2010 года он был назначен первым замглавы аппарата мэра Москвы, а в апреле 2012 года возглавил департамент экономической политики и развития Москвы.

Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном прекращении своих полномочий. Он принял решение не идти на новый срок.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Путин предложил Решетникова на пост врио губернатора Пермского края

Путин предложил Решетникова на пост врио губернатора Пермского краяРанее Решетников возглавляет департамент экономической политики и развития Москвы

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