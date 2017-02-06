Путин предложил Решетникова на пост врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин предложил 37-летнему Максиму Решетникову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края.

После разговора с Решетниковым Путин подписал указ о его назначении врио главы региона. Этим же указом президент принял отставку действующего губернатора края Виктора Басаргина. Документ размещен на официальном сайте Кремля.



Ранее Решетников возглавляет департамент экономической политики и развития Москвы.

У Решетникова, который родился в Перми, уже есть опыт работы этом регионе. С 2000 по 2007 годы он занимал ряд руководящих должностей в правительстве края, а в 2009 году возглавил администрацию губернатора.



В 2007–2009 годах Решетников работал в Министерстве регионального развития России.

В 2009–2010 годы он занимал должность директора департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления в аппарата правительства РФ.



С 2010 года он был назначен первым замглавы аппарата мэра Москвы, а в апреле 2012 года возглавил департамент экономической политики и развития Москвы.



Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном прекращении своих полномочий. Он принял решение не идти на новый срок.

