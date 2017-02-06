Минфин определится с минимальной ценой на водку до конца недели

Министерство финансов России может определиться с минимальной розничной ценой на водку до конца недели. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Илья Трунин, передает ТАСС.

В середине января глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что новая минимальная розничная цена на водку будет в диапазоне от 205 до 210 рублей за 0,5 л.



Ранее в ведомстве предлагали повысить минимальную цену до 219 рублей за бутылку. Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей.



Минфин объясняет рост цены увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

