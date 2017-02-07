Глава избиркома подмосковного Королева подала в отставку

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Королева Жанна Прокофьева написала заявление об отставке. Соответствующий документ поступил на рассмотрение в областную комиссию, решение по нему появится в ближайшее время, сообщил «Известиям» собеседник, близкий к королевскому избиркому. Центризбирком зафиксировал в этом подмосковном городе массовые нарушения на выборах в Госдуму седьмого созыва. Сама Жанна Прокофьева заявила «Известиям», что ее уход связан со сменой работы.

— Перехожу на другое место работы, — рассказала Жанна Прокофьева «Известиям». — Написала заявление по собственному желанию. Жду, когда в областной комиссии примут решение.

Ранее вопрос об отставке Жанны Прокофьевой поднимала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.



Напомним, что в день голосования на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года в ЦИК поступило порядка 12 жалоб. С избирательных участков Королева были удалены не только наблюдатели, но и члены комиссии с правом совещательного голоса. Тогда же Элла Памфилова рекомендовала освободить Жанну Прокофьеву от должности и провести комплексную проверку деятельности ТИК.

— Эту практику в городе Королеве надо прекращать. У Королева давно уже слава со знаком минус, каким образом там проводятся выборы, — заявила глава Центризбиркома на одном из заседаний ЦИК.



Тем не менее по результатам проверки в конце января Мособлизбрком признал пребывание Жанны Прокофьевой на посту «целесообразным», а работу королевской ТИК — «удовлетворительной».

В ЦИК с такой оценкой не согласились и обещали, что со стороны ведомства последует реакция. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что у ЦИК достаточно ресурсов, чтобы повилять на выполнение рекомендаций Эллы Памфиловой.



В понедельник в ведомстве была создана рабочая группа, которая должна была заняться решением этого вопроса. Однако Жанна Прокофьева сложила с себя полномочия, не дожидаясь результата.



Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что Жанна Прокофьева решила не ждать результатов проверки и сложила с себя полномочия, чтобы не создавать проблем. Он напомнил, что к выборам в Подмосковье всегда возникали вопросы, назрела необходимость изменить их имидж, убрав скандальность, связанную с муниципальными кампаниями.

— Ее уход — это случай командной игры, когда человек покидает должность, чтобы новому руководителю можно было начать с чистого листа, не отвечая на обвинения, которые продолжали бы звучать. Смена руководителей ТИК была ожидаема, так как есть необходимость плановой ротации кадров, — пояснил Константин Калачев.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Прокофьева решила покинуть свой ТИК из-за подозрений в совершении должностных нарушений.

— Не думаю, что это результат глобального конфликта между ЦИК и Мособлизбиокомом. Вероятнее всего, было принято компромиссное решение и человек просто покинул свой пост, — отметил политолог.