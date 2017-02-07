Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Глава избиркома подмосковного Королева подала в отставку

Жанна Прокофьева не стала дожидаться решения рабочей группы ЦИК по проверке ее деятельности во время выборов в Госдуму-2016

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Королева Жанна Прокофьева написала заявление об отставке. Соответствующий документ поступил на рассмотрение в областную комиссию, решение по нему появится в ближайшее время, сообщил «Известиям» собеседник, близкий к королевскому избиркому. Центризбирком зафиксировал в этом подмосковном городе массовые нарушения на выборах в Госдуму седьмого созыва. Сама Жанна Прокофьева заявила «Известиям», что ее уход связан со сменой работы.

— Перехожу на другое место работы, — рассказала Жанна Прокофьева «Известиям». — Написала заявление по собственному желанию. Жду, когда в областной комиссии примут решение.

Ранее вопрос об отставке Жанны Прокофьевой поднимала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Напомним, что в день голосования на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года в ЦИК поступило порядка 12 жалоб. С избирательных участков Королева были удалены не только наблюдатели, но и члены комиссии с правом совещательного голоса. Тогда же Элла Памфилова рекомендовала освободить Жанну Прокофьеву от должности и провести комплексную проверку деятельности ТИК.

— Эту практику в городе Королеве надо прекращать. У Королева давно уже слава со знаком минус, каким образом там проводятся выборы, — заявила глава Центризбиркома на одном из заседаний ЦИК.

Тем не менее по результатам проверки в конце января Мособлизбрком признал пребывание Жанны Прокофьевой на посту «целесообразным», а работу королевской ТИК — «удовлетворительной».

В ЦИК с такой оценкой не согласились и обещали, что со стороны ведомства последует реакция. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что у ЦИК достаточно ресурсов, чтобы повилять на выполнение рекомендаций Эллы Памфиловой.

В понедельник в ведомстве была создана рабочая группа, которая должна была заняться решением этого вопроса. Однако Жанна Прокофьева сложила с себя полномочия, не дожидаясь результата.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что Жанна Прокофьева решила не ждать результатов проверки и сложила с себя полномочия, чтобы не создавать проблем. Он напомнил, что к выборам в Подмосковье всегда возникали вопросы, назрела необходимость изменить их имидж, убрав скандальность, связанную с муниципальными кампаниями.

— Ее уход — это случай командной игры, когда человек покидает должность, чтобы новому руководителю можно было начать с чистого листа, не отвечая на обвинения, которые продолжали бы звучать. Смена руководителей ТИК была ожидаема, так как есть необходимость плановой ротации кадров, — пояснил Константин Калачев.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Прокофьева решила покинуть свой ТИК из-за подозрений в совершении должностных нарушений.

— Не думаю, что это результат глобального конфликта между ЦИК и Мособлизбиокомом. Вероятнее всего, было принято компромиссное решение и человек просто покинул свой пост, — отметил политолог.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Глава избиркома подмосковного Королева подала в отставку

Глава избиркома подмосковного Королева подала в отставкуЖанна Прокофьева не стала дожидаться решения рабочей группы ЦИК по проверке ее деятельности во время выборов в Госдуму-2016

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке