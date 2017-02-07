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Видеонаблюдению на выборах найдут новый формат

В ЦИК будет создана рабочая группа по подготовке к президентским выборам с участием партий и экспертов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Центральной избирательной комиссии и Минкомсвязи в преддверии президентских выборов обсуждают новый формат видеонаблюдения на избирательных участках. Предполагается, что обновленная система должна охватить максимальное количество участков при сравнительно небольших затратах. Как сообщил «Известиям» собеседник в ЦИК и подтвердил источник в профильном ведомстве, через месяц будет создана рабочая группа, в которую войдут в том числе представители политических партий. Экспертам предстоит определить количество участков, на которых будут установлены видеокамеры (охват от 80 до 100%), и пересмотреть сроки хранения записей после выборов. 

Заказчиком услуги по видеонаблюдению на участках для голосования может выступить Минкомсвязи, подрядчиком — уже традиционно — «Ростелеком», у которого есть необходимая для этого региональная инфраструктура. Такая модель уже использовалась на президентских выборах в 2012 году.

Проработкой вопроса займется рабочая группа, которая, по информации «Известий», может быть создана уже через месяц. В нее войдут представители профильных министерств и ведомств, члены политических партий, общественные деятели и эксперты. Эту информацию «Известиям» подтвердил член ЦИК Антон Лопатин.

— Важные для страны решения нельзя принимать без учета мнений всех политических партий — как парламентских, так и малых партий, а также экспертного сообщества, — отметил Антон Лопатин.

Максимальный охват

Собеседники «Известий», знакомые с ходом подготовки к выборам, заявили, что сейчас ответственные ведомства ищут возможность организовать видеонаблюдение на максимальном количестве участков при сравнительно небольших затратах. Пока обсуждается показатель от 80 до 100% избирательных участков, которые будут расположены во всех крупных городах с высоким охватом избирателей и стабильной связью.

— Минкомсвязи ведет постоянную работу совместно с Центризбиркомом, — подтвердили «Известиям» в ведомстве, однако раскрывать подробности не стали.

Напомним, что, по данным СМИ, в ходе выборов президента в 2012 году на организацию видеонаблюдения было потрачено более 10 млрд рублей. В 2018 году эта сумма может составить порядка 3–4 млрд рублей.

— Всё будет зависеть от того, как этот вопрос решит Минкомсвязи и какие средства в итоге выделит Минфин. У «Ростелекома» в регионах за эти годы была создана инфраструктура, которой потребуется модернизация или доработка под необходимые требования, — отметил в беседе с «Известиями» политолог Алексей Мартынов.

Изменение законодательства

Рабочей группе также предстоит решить вопрос о возможных поправках в закон «О выборах президента РФ» по аналогии с законом «О выборах депутатов Госдумы РФ». В законе о парламентских выборах закреплен порядок применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования, а также трансляции изображения в сети интернет. В законе о выборах главы государства такой статьи пока нет.

Дискуссионным моментом может стать предельный срок хранения видеоматериалов по итогам выборов. В 2012 году ЦИК приняла решение о том, что такие данные хранятся год. Однако затем законодательство изменилось и стало возможным хранение информации в течение трех месяцев.

Информцентры

В ЦИК также намерены инициировать открытие  круглосуточных  информцентров «Выборы-2018» во всех крупных городах. Аналогичные штабы на президентских выборах 2012 года работали в самой ЦИК, Торгово-промышленной палате и Юридической академии имени Кутафина (МГЮА). В эти центры в режиме реального времени поступала вся информация о явке и предварительных итогах голосования, которая выводилась на электронные табло.

— Такого нет практически нигде, даже в США. И это серьезное достижение нашей системы. На одном табло одновременно можно наблюдать работу на сотне участков, — отметил Алексей Мартынов. — Видеонаблюдение — это дополнительная легитимация выборов, любые сомнения в корректности выборной кампании можно развеять открытостью выборного процесса.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Видеонаблюдению на выборах найдут новый формат

Видеонаблюдению на выборах найдут новый форматВ ЦИК будет создана рабочая группа по подготовке к президентским выборам с участием партий и экспертов

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