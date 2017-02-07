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«Единая Россия» сократит количество партийных проектов

Такое решение могут принять сегодня за заседании генсовета партии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Единая Россия» определит своих кандидатов в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах по результатам внутрипартийных праймериз. Они могут пройти 21 или 28 мая. Об этом «Известиям» рассказал собеседник, близкий к руководству партии. Кроме того, ЕР сократит количество партийных проектов. Оба вопроса сегодня рассмотрят на первом в этом году заседании президиума генерального совета (ПГС) ЕР. 

Сегодня же состоится расширенное заседание фракции ЕР в Госдуме, которое посетит лидер партии, председатель правительства Дмитрий Медведев. Вместе с ним к единороссам приедут министр промышленности Денис Мантуров, главы Объединенной судостроительной и Объединенной авиастроительной корпораций Алексей Рахманов и Юрий Слюсарь.

На первом в этом году заседании президиума генсовета единороссы рассмотрят два основных вопроса: порядок организации предварительного голосования на предстоящих в сентябре губернаторских выборах и переформатирование института партийных проектов.

— Ранее партийные проекты были закреплены за внутрипартийными платформами. Теперь их деятельность разграничат. Часть партпроектов объединят с другими, часть закроют, так как подошел к концу срок их реализации, — рассказал «Известиям» собеседник в партии.

Замсекретаря генсовета ЕР Ольга Баталина подтвердила «Известиям», что проекты планируется переформатировать.

— Партийные проекты нацелены на реализацию приоритетов «Единой России», в том числе предвыборной программы партии на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, — отметила Ольга Баталина.

Планируется, что 19 партпроектов продолжат свою работу. Среди них — «Гражданский контроль», «Безопасные дороги», «Экология России» и «Гражданский университет». Часть партпроектов общей тематики объединят. Среди них — «Народный контроль», «Детский спорт», «Управдом» и «Гражданский университет». Единственным новым проектом станет «Местный дом культуры», включающий направления: «Библиотеки России», «Культура и время» и «Киноклуб». Около 10 проектов партия закроет — окончен срок их реализации.

Курировать исполнение проектов и отвечать за него будут депутаты-единороссы всех уровней — федерального, регионального и муниципального.

На президиуме генсовета будут обсуждать и вопрос о проведении предварительного голосования за кандидатов в губернаторы от ЕР (партийные праймериз). По словам собеседника «Известий», его могут назначить на 21 или 28 мая. Предполагается, что в ряде субъектов праймериз будут проходить по закрытой модели.

Актуализация партийных проектов была необходима единороссам, полагают эксперты.

— Ревизия партпроектов давно назрела, многие из них содержательно устарели, — отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

— Проекты ЕР — это те вопросы и проблемы, решением которых партия активно занимается в межвыборный период, это предмет диалога партии и граждан, дополнительная возможность взаимодействия с проблемными группами, — пояснил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. — Это крайне важный элемент политической коммуникации, за счет которого партия может расширить свою электоральную базу.

По словам эксперта, активные проекты могут сыграть свою роль и в ходе президентской кампании 2018 года.

Что касается процедуры предварительного голосования, то ждать его повсеместного и единовременного внедрения, особенно если говорить об открытой модели, было бы неправильно, считает политолог.

— При выборе той или иной модели праймериз надо учитывать еще готовность региональной партийной организации, адекватность политической культуре и политическим традициям региона, — отметил Константин Костин.

По его словам, проблема политической конкуренции на праймериз не стоит, поскольку это хороший трамплин не только для выдвижения на выборах, но и в целом для политической карьеры.

Внедрение праймериз на губернаторских выборах не так важно, как на выборах в представительные органы власти, уверен директор Фонда Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

— Открытые праймериз важны и работают на местных выборах и на выборах депутатов всех уровней, где ставятся задачи поиска новых лиц, работы партийных механизмов как кадрового лифта для гражданских активистов, — пояснил он «Известиям». — Что касается губернаторских выборов, то здесь важнее критерии профессионального и управленческого опыта и критерии, в рамках которых партия выступает политическим инструментом президента.

Праймериз «Единой России» впервые прошли 22 мая 2016-го одновременно по всей стране. На съезде партии 22 января этого года Дмитрий Медведев предложил проводить единый день предварительного голосования ежегодно в течение ближайших пяти лет. Речь шла о процедуре определения кандидатов в региональные законодательные органы власти.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

«Единая Россия» сократит количество партийных проектов

«Единая Россия» сократит количество партийных проектовТакое решение могут принять сегодня за заседании генсовета партии

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