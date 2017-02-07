За футбольными фанатами будут следить дирижабли

Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) будет контролировать митинги, концерты и футбольные матчи с помощью дирижаблей. Оснащенные высококачественной оптикой высотные разведчики смогут выявлять конкретных зачинщиков беспорядков и вовремя их локализовать, не подвергая опасности жизнь и здоровье других людей. Сейчас для этих задач используются специально оборудованные вертолеты. Стоимость их полетного часа на порядок дороже, чем несколько часов эксплуатации дирижабля.



Дирижабли уже включены в план закупок новой техники. Их первое применение возможно уже в ходе Кубка конфедераций по футболу в июле этого года. В Росгвардии «Известиям» сообщили, что использование воздушных комплексов наблюдения — новое направление в развитии вооружений ФСВНГ. При этом упор будет сделан не на беспилотные летательные аппараты, а на дирижабли, с которых можно длительное время вести видеосъемку, фиксировать нарушения определенных правил и законов, выявлять нарушителей и потом их задерживать.

— Как правило, за массами людей, которые выходят на улицы, стоит небольшая группа зачинщиков, которые ведут деструктивную работу, — рассказал «Известиям» первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. — Поэтому мы должны локализовать таких злоумышленников и задержать зачинщиков. Мы обеспечиваем в первую очередь безопасность граждан. Свою задачу мы видим в том, чтобы предупредить негативные условия, при которых массовые недовольства могут перейти на уровень массового неповиновения. Наша главная задача состоит не в том, чтобы махать палками или с помощью водометов и других технических средств разгонять несанкционированные митинги.



Сейчас для контроля за массовыми мероприятиями используются вертолеты Ка-226. Всего в систему МВД ранее было поставлено около десятка таких машин. Две из них базируются в Москве и регулярно обеспечивают все массовые мероприятия. За счет уникальной схемы винтов Ка-226 может подолгу висеть в воздухе в одной точке. «Вертушки» оснащены оптическими системами, тепловизорами и металлодетекторами.



Стоимость летного часа Ка-226 — 110–150 тыс. рублей. У дирижабля этот показатель редко превышает 10 тыс. А возможности его бортового оборудования не уступают комплексам, установленным на вертолетах.

Председатель межрегиональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей в сфере спорта «Объединение спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев заявил «Известиям», что эта мера может серьезно помочь в обеспечении безопасности во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира.



— Наружное наблюдение с воздуха с помощью тех или иных приспособлений — не новая практика для мира, — рассказал Алексеев. — Понятно, что требования безопасности во время чемпионата мира и Кубка конфедераций в России будут крайне серьезными, и задача всех вовлеченных служб — минимизировать возможные инциденты. Всё зависит от технического оснащения оборудования, которое будет осуществлять наблюдение. Если оно будет позволять точно идентифицировать конкретных людей, которые будут замечены в противоправных действиях, это очень поможет в обеспечении безопасности.



Первыми применить аэростаты решили в Минобороны. В военном ведомстве принята концепция развития воздухоплавательной техники: дирижаблей, аэростатов и воздушных шаров. Она рассчитана до 2025 года. Под эту задачу в Воздушно-космических силах возрождается специальный отдел воздухоплавания.



Привязные военные аэростаты уже засветились в Сирии. С помощью одного из них осуществлялась охрана и оборона авиационной базы Хмеймим. Информация с «баллона» поступала прямо в Центр национальной обороны на Фрунзенской набережной Москвы. «Воздушный шарик» отметился и в организации ставшего историческим концерта Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Пальмире.