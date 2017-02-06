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СМИ: на ремонт самолетов ВМС США нет денег, треть из них не летает

Причиной является многолетнее недофинансирование ВС страны в целом

Около двух третей истребителей ВМС США не могут летать по техническим причинам. Воздушные судна находятся либо на ремонте, либо в ожидании поставок запасных частей.

Об этом сообщает еженедельник Defence News.

Издание подчеркивает, что главные ударные возможности американских ВМС, основу которых составляют истребители F/A-18F Hornet и Super Hornet, существенно ограничены.

«В целом же более половины самолетов ВМС не в состоянии подняться в воздух из-за того, что на их ремонт не хватает денег», — пишет издание.

Причиной, по информации журналистов, послужило многолетнее недофинансирование ВС США в целом и морской авиации в частности в период правления 44-го президента Америки Барака Обамы.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

СМИ: на ремонт самолетов ВМС США нет денег, треть из них не летает

Причиной является многолетнее недофинансирование ВС страны в целом

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