Канье Уэст удалил из Twitter сообщения в поддержку Трампа

Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего Twitter записи, касающиеся президента США Дональда Трампа, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Американский информационный портал TMZ отмечает, что музыкант сделал это по собственному желанию, так как недоволен работой главы государства.

Ранее Уэст после встречи с Трампом написал в Twitter: «Я чувствую, что важно иметь прямую связь с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен».