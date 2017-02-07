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Вторник,
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Наговицын назвал решение о своей отставке обдуманным шагом

Глава Бурятии заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок

Вячеслав Наговицын заявил, что его решение об отставке с поста главы Бурятии стало обдуманным шагом, к которому его никто не подталкивал.

«Это был очень обдуманный с моей стороны шаг и никто меня к этому решению не подталкивал»,— цитирует Наговицына «РИА Новости».

По его словам, решение об отставке обусловлено еще и тем, что кандидат, которого назначит президент России, должен успеть до начала предвыборной борьбы ознакомиться с регионом и людьми.

«Я принял для себя, намой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок»,— отметил глава Бурятии.

Он добавил, что хотел бы продолжить работать на государственной должности и приносить пользу.

Губернаторские полномочия Наговицына истекают в мае 2017 года.

Напомним, в понедельник прошение об отставке подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Максима Решетникова.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Наговицын назвал решение о своей отставке обдуманным шагом

Глава Бурятии заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок

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