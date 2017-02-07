Песков: в Кремле готовы подождать извинений от О’Рейли до 2023 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы дождаться 2023 года, чтобы услышать извинения от телеведущего канала Fox News Билла О’Рейли за его оскорбительные слова в адрес Владимира Путина.

«С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом», – цитирует официального представителя Кремля «РИА Новости».

По словам Пескова, ко всем СМИ в Кремле относятся одинаково и обращаться в суд из-за слов О’Рейли не собираются, пишет «Свободная пресса». Пресс-секретарь отметил, что оскорбления, которые озвучиваются корреспондентом того или иного СМИ, а впоследствии обходится молчанием со стороны главной редакции, с плохой стороны характеризуют эти средства массовой информации. «Для нас это не инцидент, ничего», - сказал Песков.

Напомним, ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли в интервью с Дональдом Трампом спрашивал его об отношении к Владимиру Путину. Президент США ответил, что уважительно относится к российскому лидеру.

Журналист напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигает против Москвы, назвав Путина убийцей.



После того, как Песков заявил, что в Кремле надеются услышать извинения от телеканала, О’Рейли фактически отказался делать это, сказав, что может извиниться не раньше 2023 года.