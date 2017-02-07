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Ведущий Fox News отказался извиняться перед Путиным

Билл О'Рейли не считает, что незаслуженно назвал президента России «убийцей»

Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли в следующем выходе в эфир своей передачи дал понять, что не намерен извиняться перед президентом России Владимиром Путиным за то, что назвал его «убийцей».

«Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время», — заявил О’Рейли, сказав, что это может произойти в 2033 году, передает РИА «Новости».

Ранее в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом Билл О'Рейли задавал острые вопросы главе Белого дома и спросил его про отношение к президенту РФ, назвав при этом его «убийцей».

Вслед за этим слова журналиста прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что сотруднику Fox News следовало бы извиниться за сказанное.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Ведущий Fox News отказался извиняться перед Путиным

Билл О'Рейли не считает, что незаслуженно назвал президента России «убийцей»

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