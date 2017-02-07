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Дворкович: подвижек в переговорах по газу с Белоруссией пока нет

Вопрос не политизируется, Россия ждет оплаты за прошлый год

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович заявил во вторник, что в настоящее время подвижек в переговорах России и Белоруссии по газовому вопросу нет. Москва ждет от Минска оплаты за поставки 2016 года.

По словам Дворковича, на рабочем уровне взаимодействие двух стран конструктивное, и все вопросы будут решаться в надлежащие сроки. Проблемных моментов у России с Белоруссией много, отметил вице-премьер, подчеркнув, что взаимодействие на уровне министерств сельского хозяйства и органов, занимающихся санитарным и фито-санитарным контролем, очень конструктивно.

Существующие проблемы обсуждаются открыто, хотя иногда и чуть дольше, чем хотелось бы, на понятном друг для друга языке.  

«И мы не политизируем этот вопрос», - цитирует агентство «Прайм» Дворковича. Россия рассчитывает на взаимность в этом отношении, добавил он.

Напомним, что нефтегазовый спор между нашими странами длится с начала 2016 года, когда Белоруссия заявила о необоснованности цены на российский газ и в одностороннем порядке приняла решение платить за него по меньшей цене.

Москва заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это с недопоставками нефтепродуктов и с недоплатой за газ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что Минск обратился в суд в связи с сокращением поставок нефти из России. Он заявил также, что республика не откажется от независимости за российскую нефть.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Дворкович: подвижек в переговорах по газу с Белоруссией пока нет

Вопрос не политизируется, Россия ждет оплаты за прошлый год

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